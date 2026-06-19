El costo del poder

Las naciones más poderosas del mundo suelen enfrentar una tentación recurrente: creer que la fuerza militar puede resolver problemas que en realidad son políticos, históricos y culturales. Esa ilusión ha acompañado a los imperios desde hace siglos y, una y otra vez, ha terminado por demostrar sus límites. Hoy, la confrontación con Irán amenaza con convertirse en uno de esos episodios que, lejos de fortalecer a Estados Unidos, podrían dejarlo más expuesto y con menor capacidad de influencia en un mundo cada vez más complejo.

Salvador Cosío Gaona

La guerra contra Irán podría pasar a la historia como el error más costoso de política exterior durante la presidencia de Donald Trump. No porque el gobierno iraní represente una víctima inocente dentro del complicado tablero de Medio Oriente, sino porque las consecuencias de una escalada militar podrían producir exactamente el efecto contrario al que Washington busca obtener.

Durante décadas, Estados Unidos construyó buena parte de su liderazgo internacional sobre un principio fundamental: la capacidad de disuadir a sus adversarios. La sola posibilidad de una respuesta contundente era suficiente para contener amenazas y preservar equilibrios regionales. Sin embargo, la disuasión no depende únicamente de la fuerza disponible. También requiere credibilidad estratégica, prudencia y la capacidad de actuar sin quedar atrapado en conflictos prolongados.

Cuando una potencia se involucra en guerras cuyos beneficios son inciertos y cuyos costos crecen con el paso del tiempo, la percepción de invulnerabilidad comienza a desgastarse.

La experiencia reciente ofrece suficientes ejemplos. Vietnam dejó profundas cicatrices políticas y sociales. Irak terminó convirtiéndose en una intervención mucho más larga y costosa de lo previsto. Afganistán concluyó después de dos décadas con un desenlace muy distinto al que prometieron sus impulsores.

Las lecciones están ahí para quien quiera observarlas.

El problema es que las guerras modernas rara vez terminan cuando se destruyen instalaciones militares o se neutralizan objetivos estratégicos. Con frecuencia generan nuevas tensiones, alimentan resentimientos y abren espacios para conflictos aún más difíciles de contener.

A ello se suma una realidad que distingue al escenario actual de otros momentos históricos. Estados Unidos ya no opera en un entorno internacional donde su liderazgo es indiscutible. El ascenso de nuevas potencias, la consolidación de bloques regionales y la creciente autonomía de diversos actores han transformado la distribución del poder global.

En ese contexto, cada movimiento equivocado tiene un impacto mayor.

Uno de los efectos más delicados de esta confrontación se refleja en las relaciones con las monarquías árabes productoras de petróleo del Golfo. Durante años, estos países apostaron por una fórmula que les permitió atraer inversiones multimillonarias y desarrollar ambiciosos proyectos de modernización: estabilidad regional respaldada por la protección estadounidense.

Esa ecuación hoy enfrenta un desafío considerable.

Los países del Golfo han trabajado para proyectar una imagen de seguridad y certidumbre. Han invertido enormes recursos para diversificar sus economías, construir centros financieros internacionales y convertirse en polos tecnológicos y turísticos de alcance global. Todo ello depende de una condición básica: que los inversionistas perciban a la región como un espacio relativamente seguro.

Cuando las tensiones militares aumentan, esa percepción comienza a deteriorarse.

Por ello, detrás de los discursos oficiales, cada vez son más las voces que reconocen la necesidad de replantear estrategias. La posibilidad de convivir con Irán, encontrar mecanismos de entendimiento y reducir riesgos regionales empieza a verse menos como una concesión y más como una necesidad práctica.

Después de todo, los gobiernos cambian, las administraciones pasan y las alianzas evolucionan. Los vecinos permanecen.

Esta realidad podría impulsar a varios países árabes a diversificar sus relaciones internacionales y reducir la dependencia exclusiva respecto de Washington. No se trata necesariamente de una ruptura, sino de un ajuste gradual que refleje la nueva realidad geopolítica.

Y es precisamente ahí donde aparece otro actor observando con atención cada movimiento: China.

Mientras Estados Unidos concentra recursos militares y capital político en Medio Oriente, Pekín continúa fortaleciendo su influencia económica y diplomática en distintas regiones del planeta. Su estrategia no suele basarse en intervenciones militares espectaculares, sino en inversiones, infraestructura, comercio y asociaciones de largo plazo.

La diferencia de enfoques resulta evidente.

Mientras unos libran guerras, otros construyen rutas comerciales. Mientras unos consumen recursos en operaciones militares, otros expanden su presencia económica.

La crisis también ofrece a China una oportunidad invaluable para analizar el desempeño real de las capacidades militares estadounidenses. Cada operación, cada despliegue y cada sistema utilizado proporciona información estratégica que puede ser estudiada cuidadosamente por quienes compiten por la influencia global.

Además, las reservas de armamento sofisticado no son inagotables. Muchos sistemas requieren años para ser producidos y sustituidos. En una época marcada por crecientes tensiones internacionales, el desgaste de esos recursos constituye un factor que ninguna potencia puede ignorar.

La paradoja es evidente. Una acción concebida para demostrar fortaleza podría terminar exhibiendo limitaciones. Una operación diseñada para reafirmar liderazgo podría acelerar dudas entre aliados y adversarios.

Todavía es temprano para determinar el alcance definitivo de las consecuencias. Las crisis internacionales suelen evolucionar de formas inesperadas y los escenarios permanecen abiertos. Sin embargo, algunas señales ya comienzan a dibujarse con claridad.

La discusión no gira en torno a la capacidad militar de Estados Unidos. Esa capacidad existe y continúa siendo extraordinaria. La verdadera cuestión es si el uso de esa fuerza contribuirá a fortalecer su posición estratégica o si terminará debilitando la red de confianza, alianzas e influencia que durante décadas constituyó su principal ventaja.

Porque la historia demuestra que el poder no se mide únicamente por la capacidad de iniciar una guerra. Se mide, sobre todo, por la capacidad de evitar aquellas que terminan beneficiando a los rivales más que a quienes las emprendieron.