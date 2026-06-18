Se desborda cantidad de asistentes al Fan Fest de la FIFA en Guadalajara

En una zona destinada para un aforo de 18 mil personas, pero a la que llegaron más de 50 mil, la seguridad se rebasó y varios fanáticos entraron por la fuerza a ver la transmisión del partido México-Corea del Sur, en el Centro Histórico de Guadalajara.

En un clásico “portazo” al Fan Fest de la FIFA por el Mundial 2026, los enardecidos fanáticos apartaron las vallas instaladas en las zonas de comida y baños móviles para allanar el área y conseguir lugares en donde presenciar en pantalla gigante el juego de este jueves en el Estadio Guadalajara (AKRON).

“Debido a que se ha alcanzado la capacidad operativa prevista para la zona, los accesos han sido cerrados y ya no es posible el ingreso de más personas al área del evento”, informaron las autoridades, unas horas antes del partido.

“Invitamos a las y los aficionados a disfrutar del encuentro entre México y Corea del Sur en otros espacios habilitados, como restaurantes, bares y establecimientos comerciales que transmitirán el partido”, agregaron en reiterados llamados a través de redes sociales y medios formales de comunicación.

“Informamos que en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, aún se cuenta con espacios disponibles para recibir a quienes deseen vivir la emoción de este encuentro de manera segura”, señalaron a eso de las 16:00 horas.

La organización del evento por parte de la FIFA quedó rebasada y el personal de la Guardia Nacional y de seguridad pública y privada, incluso antimotines, se esmeraban en contener a los miles de hinchas.

En el cruce de las Calles Morelos y Paseo Alcalde también se reporto el derribo de una barrera.

Reportes extraoficiales aseguraban que al menos 300 personas allanaron las endebles vallas.

😱 Imágenes que me hacen llegar del momento exacto en que decenas de personas, rompen las vallas en el FanFest en Guadalajara.



🎥 Desconozco quién las grabó pero agradezco si en los comentarios alguien les da el crédito.



🔴 La autoridad reporta: les informamos que personal de… pic.twitter.com/8QHcBywo2n — Ahtziri Cárdenas C. (@ahtziricardenas) June 19, 2026

Otros reportes indicaban que poco antes del inicio del juego, el centro estaba colapsado a la circulación vial y que había conatos de broncas entre asistentes al Fan Fest.

En la víspera, luego del concierto del grupo Maná en las proximidades de La Minerva, una gran cantidad de asistentes se concentró en el corredor Chapultepec, en donde hubo desmanes y altercados, contando daños a un par de patrullas y una riña en la que falleció ya en la madrugada, un ciudadano de Colombia residente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.