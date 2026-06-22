Jalisco firma convenios con SAT y CONAFOR para acercar servicios federales a las regiones del estado

Con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y servicios federales para habitantes de distintas regiones de la entidad, el Gobierno de Jalisco formalizó convenios de colaboración y comodato con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), mediante los cuales se fortalecerá la atención ciudadana en las instalaciones de las Unidades Regionales de Servicios Estatales (UNIRSE).

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Los acuerdos fueron firmados a través de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General de las UNIRSE, como parte de una estrategia para descentralizar servicios, optimizar recursos públicos y evitar que la población tenga que trasladarse a grandes ciudades para realizar trámites federales.

Durante la firma de los convenios, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es una de las principales fortalezas de Jalisco.

“Gobernar al estilo Jalisco es llevar los servicios a las diferentes regiones; es trabajar con una palabra mágica que le llama el gobernador, que es la coordinación institucional con los tres niveles de gobierno”, afirmó.

Uno de los acuerdos permitirá renovar las concesiones de espacios para el SAT dentro de las instalaciones de las UNIRSE de la región Altos Norte, en Lagos de Moreno, y de la región Ciénega, en Ocotlán. Con ello, las y los contribuyentes de ambas zonas podrán continuar realizando trámites fiscales sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

El director general de las UNIRSE, Allan Matthew Cisneros Rodríguez, señaló que la renovación de estos convenios brinda certidumbre jurídica y garantiza la continuidad de los servicios en beneficio de la ciudadanía.

“Queremos dar certeza jurídica en el largo plazo, lo cual siempre es muy satisfactorio porque permite atender mejor a la ciudadanía”, señaló.

Por otra parte, el Gobierno de Jalisco renovó el comodato con la CONAFOR para que la dependencia federal continúe operando dentro de la UNIRSE de la Región Norte, ubicada en Colotlán. Desde este espacio se impulsan acciones relacionadas con el desarrollo forestal sustentable, la conservación de los recursos naturales y la atención a productores, ejidos y comunidades de la zona.

Durante el acto protocolario, el titular de la Oficina de Representación Estatal de la CONAFOR en Jalisco, Marciano Valtierra Azotla, reconoció la coordinación existente entre el estado y la Federación, particularmente en materia ambiental.

“Si hay una entidad federativa que tiene una colaboración excepcional con la Federación es Jalisco; el tema del manejo del fuego es un modelo de colaboración verdaderamente excepcional y ejemplar a nivel nacional”, destacó.

El funcionario federal señaló que el esquema de manejo integral del fuego desarrollado en Jalisco se ha consolidado como una referencia para otras entidades debido a sus resultados, la coordinación entre instituciones y la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

Los convenios firmados tendrán vigencia hasta el 5 de diciembre de 2030, lo que permitirá asegurar la permanencia de estos servicios durante el resto de la actual administración estatal encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la presencia institucional en el interior del estado y acercar servicios públicos esenciales a las comunidades, especialmente en aquellas regiones donde la presencia de oficinas federales es limitada.