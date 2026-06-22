La Contraloría ha atendido más de 2 mil recursos de revisión tras extinción del ITEI

Teresa Brito Serrano, contralora estatal de Jalisco. La Agencia de Transparencia quedará bajo su tutela.

Desde que a finales de noviembre desapareció el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), esto es, en un lapso de siete meses, la Contraloría Estatal ha recibido 2 mil 080 recursos de revisión presentados por ciudadanos en materia de transparencia.

Esta cifra se suma a los 2 mil 561 recursos que heredó el ITEI y que los recibió la Contraloría.

La titular de la Contraloría Estatal, Teresa Brito, informó que del total de los 2 mil 080 recursos presentados por ciudadanos 1,968 se hicieron por la plataforma digital, 93 por correo y 19 en forma presencial.

Teresa Brito hizo un llamado para que el Congreso local apruebe ya las leyes secundarias en materia de transparencia, lo que le daría vida a la Agencia de Transparencia, como órgano desconcentrado de la Contraloría.

La entidad hace lo que le toca y realiza auditorías a las dependencias o organismos públicos para que cumplan con la publicación de información fundamental.

“Estamos trabajando, como Contraloría del Estado que somos, estamos llevando auditorías en materia de transparencia, esto es, que todas las dependencias tengan su portal cumpliendo con la ley vigente. No podemos evitar que, como autoridad garante, desde la Constitución, estamos recibiendo recursos, nos estamos acercando a los municipios y todo aquello se perfeccionaría si salen las leyes secundarias. Nos urgen las leyes secundarias. Confíamos en los legisladores”, dijo.

Teresa Brito dejó en claro que una vez que la Agencia de Transparencia se conforme, a ella le tocará hacer valer la ley para que el derecho a la información se ejerza en Jalisco al 100%.

“Como salga, deberá entenderse que, si finalmente se deciden por un órgano desconcentrado, éste pende de la Contraloría del Estado y yo voy a hacer valer eso, porque si es un órgano desconcentrado y es parte de mi organigrama, voy a cumplir y voy a restablecer lo que por ley se impone: un derecho humano que es la transparencia”, advirtió.

La Contraloría Estatal añadió que en estos siete meses en que ya no opera el ITEI en Jalisco, se han presentado 64 juicios de amparo en materia de transparencia.

Del total de asuntos que ha recibido la Contraloría, 1,062 recursos de revisión ya se encuentran integrados y 802 fueron notificados a los sujetos obligados.