Defensa de Omar Bravo quiere meter gol pero le niegan amparo

Omar Bravo Acusado de abuso sexual infantil

La defensa legal del ex jugador de futbol y goleador histórico de Chivas del Guadalajara, Omar Bravo, recibió una negativa ante el amparo que promovió en contra de la resolución de un juez que lo vinculó a proceso por abuso sexual infantil agravado y que lo mantiene preso en el Reclusorio de Puente Grande desde el mes de octubre de 2025.

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Jalisco negó el amparo, que fue tramitado en busca de dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva impuestos por el Juez Décimo Noveno de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes.

Omar está señalado de tocar, hacer proposiciones sexuales y proferir amenazas a una adolescente de 17 años, quien es familiar política suya, de quien habría estado aprovechándose durante varios años aunque la denuncia apenas fue interpuesta y dada a conocer entre finales de septiembre y principios de octubre de 2025.

Tras su captura el 4 de octubre del año pasado, el ex futbolista fue imputado por la Fiscalía del Estado dentro de un proceso que es supervisado a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Los abogados del ex futbolista profesional ahora pueden buscar un recurso de revisión que sería analizado por un Tribunal Colegiado de Circuito.