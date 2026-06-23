Reúne Mundial Social en Tlaquepaque a 50 mil asistentes

Las cinco sedes habilitadas por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para la transmisión de partidos de la Copa del Mundo de Futbol han recibido cerca de 50 mil asistentes desde el inicio del torneo, informó el gobierno municipal.

La mayor concentración de público se ha registrado en la explanada de la Presidencia Municipal, donde del 11 al 21 de junio acudieron 32 mil 960 personas. En San Martín de las Flores se contabilizaron 6 mil 810 asistentes; en El Vergel, 4 mil 265; en El Sauz, 3 mil 150, y en Miravalle, 2 mil 845.

Las autoridades municipales informaron que las cinco sedes volverán a operar este miércoles para la transmisión del partido entre México y República Checa, programado a las 19:00 horas.

Mundial Social en Tlaquepaque reúne a 50 mil aficionados (Gobierno Tlaquepaque)

El municipio también reportó la recolección de 16.5 toneladas de residuos sólidos durante los primeros días del programa. Del total, 12 toneladas corresponden al Centro Histórico; 1.5 toneladas a San Martín de las Flores, y una tonelada en cada una de las sedes de El Sauz, El Vergel y Miravalle.

Con motivo de la transmisión en la explanada de la Presidencia Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará un operativo especial con apoyo de personal de Protección Civil y servicios de emergencia.

Asimismo, se anunciaron cierres viales en el Centro Histórico entre las 17:00 y las 22:00 horas en las calles Herrera y Cairo, Reforma, Francisco de Miranda y Juárez, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas.