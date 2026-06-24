Aprueban de última hora Reforma Electoral para Jalisco

Alondra Fausto, diputada del PRI, presidió la sesión legislativa.

En sesión extraordinaria, el Congreso local aprobó de útima hora reformas en materia electoral, parte de ellas calificadas como el “Plan B” que había sido impulsado en la Cámara de Diputados por Morena y otras reformas presentadas a escala local por las bancadas del PAN y por Hagamos.

Se trata de una Reforma Electoral miniatura para Jalisco hecha apenas al límite de tiempo, porque los cambios a las reglas electorales tienen que hacerse 90 días antes de que comience el proceso electoral 2026-2027.

De esta forma, se reducen las percepciones salariales para los consejeros del IEPC y los magistrados electorales del Tribunal Electoral Local, a quienes se le prohibe contratar seguros médicos con recursos públicos.

Se añaden requisitos para quienes serán postulados como candidatos a puestos de elección. La nueva regla establece que los aspirantes deben acreditar su integridad ante el partido que los registre, por lo que no pueden haber sido sentenciados por un delito intencional ante la autoridad judicial o por actos de corrupción que ameriten su inhabilitación.

Otro requisito para los candidatos es que deben presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal, de intereses, jurídica, administrativa, médica funcional y de confianza, en versiones públicas accesibles y verificables

Se establece que el presupuesto del Congreso de Jalisco no puede exceder de 0.70% del Presupuesto de Egresos de Jalisco.

Otra disposición aprobada fue que los ayuntamientos de mayor población tendrán que recortar sus regidurías para no exceder 15 espacios.

Estas reformas recibieron el voto a favior de 30 diputados y únicamente los tres legisladores del PRI votaron en contra.

Infancias Trans

Por otra parte, el Congreso aprobó también un acuerdo para solicitar una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al cumplimiento de la sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022.

La determinación se tomó luego de que la SCJN requiriera al Congreso de Jalisco para que, en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, informara sobre las acciones legales y legislativas emprendidas para garantizar el cumplimiento de la resolución relacionada con el reconocimiento del derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans.

Al no existir acuerdos entre las bancadas parlamentarias, optaron por solicitar más tiempo para legislar sobre el tema y evitar así que la SCJN les aplique alguna sanciòn por desacato.