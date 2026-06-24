Morena Jalisco avaló el fallo del TEPJF; las reglas de paridad ya existen en las leyes vigentes, dijo

Érika Pérez García, ex diputada local y presidenta de Morena Jalisco.

La dirigencia estatal de Morena expresó su aval a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los lineamientos de paridad en el estado de Jalisco.

Mediante un comunicado, la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, afirmó que la Sala Superior del Tribunal reconoció que las reglas vigentes ya garantizan la paridad de género y reafirmó que las acciones encaminadas a fortalecer la participación política de las mujeres deben implementarse bajo criterios generales, objetivos y acordes con los principios constitucionales.

Érika Pérez García subrayó que Morena seguirá impulsando la participación de las mujeres en la vida pública, fortaleciendo liderazgos femeninos y consolidando los avances alcanzados en materia de igualdad sustantiva y representación política.

Por ello, añadió que el Comité Estatal de Morena reafirma el compromiso de construir una democracia más igualitaria, incluyente y participativa para todas y todos.

Morena impugnó el fallo previo de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, en donde se mantenían ocho municipios donde se postularía únicamente a candidatas mujeres y en el caso de Zapopan se daba una condición más, para que las candidatas pertenecieran a la diversidad sexual, a un pueblo originario o que tuvieran alguna discapacidad.

Por ello, el fallo de la Sala Superior fue considerado como un triunfo para Morena.