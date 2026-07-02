Alejandro Puerto se reintegra a la bancada de Morena en el Congreso

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Tras permanecer 20 meses como legislador sin partido en el Congreso del Estado, Alejandro Puerto Covarrubias, anunció su regreso a la bancada de Morena, partido por el que llegó a la 64 Legislatura, por la vía plurinominal.

Al comienzo de la actual Legislatura, Alejandro Puerto se declaró como legislador sin partido al señalar que Morena había demostrado desprecio hacia Jalisco, que incumplía acuerdos y que decidió darle todo el poder al senador Carlos Lomelí.

Ahora, arropado por la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, por la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura y por los diputados de Morena, Futuro, Hagamos y Partido del Trabajo (PT), Alejandro Puerto dijo que se integra a la bancada del partido guinda, porque Jalisco requiere fortalecer un bloque opositor frente a la crisis de agua, la desaparición de personas y el deficiente servicio de transporte.

Las diferencias que Puerto tuvo con Carlos Lomelí y la dirigencia de Morena, ya las dejó atrás, dijo el propio legislador.

“Sin embargo, las convicciones son la parte más importante del ejercicio político, pero no es la única parte, también es importante saber leer el momento histórico que estamos viviendo y hoy que Jalisco atraviesa múltiples crisis, como la crisis del agua, la crisis de seguridad, la de personas desaparecidas, la de transporte público, la de gobernabilidad, que se profundiza en el interior del estado y en los municipios limítrofes, es importante que cerremos filas, que enviemos un mensaje a la sociedad de que vamos a luchar para que ese estado sea democrático y que tenga gobiernos decentes”, afirmó Puerto.

La presidenta de Morena Jalisco, Érika Pérez García, dijo por qué es relevante reincorporar a Alejandro Puerto a las filas de Morena.

“Por eso, la reincorporación de nuestro compañero a Morena, debe fortalecer nuestra capacidad de acción legislativa, pero también debe fortalecer nuestra unidad política, esto es lo más importante, porque en Morena estamos unidos, estamos trabajando del lado de la gente, de las personas que de verdad importan”, dijo.

El coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, dio la bienvenida a Alejandro Puerto, quien podría incorporarse a algunas comisiones que preside Morena en el Congreso.

La bancada de Morena comenzó la actual Legislatura con 10 espacios. Actualmente, con la suma de Puerto, llegará a ocho, ya que se han salido del partido guinda, la diputada Brenda Carrera y Alberto Alfaro, quienes ahora están en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).