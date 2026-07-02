Primera escuela rural de Zapopan se integra al programa Escuela con Estrella

La Escuela Rural Primaria Federal Carlos de Icaza, ubicada en la colonia Las Cuevas, se convirtió en la primera escuela rural en formar parte del programa Escuela con Estrella de Zapopan, tras una renovación integral que representó una inversión municipal de 4.89 millones de pesos.

Escuela con Estrella primaria rural Carlos De Icaza (Cortesía)

Con esta intervención, el plantel —que reúne en un mismo espacio los niveles de preescolar, primaria y secundaria— se convirtió en la Escuela con Estrella número 144 del municipio. Las obras abarcaron una superficie de mil 187 metros cuadrados e incluyeron la rehabilitación de banquetas, accesibilidad universal, andadores, rampas, adecuación del ingreso, alumbrado público, muro perimetral, una cancha de usos múltiples y una lonaria para actividades escolares.

Durante la inauguración, la coordinadora de Construcción de la Comunidad, María Gómez Rueda, destacó que el objetivo es garantizar que las niñas y los niños, sin importar la distancia o las condiciones de su comunidad, cuenten con espacios seguros, dignos y funcionales para estudiar. Añadió que estas acciones buscan generar igualdad de oportunidades para las infancias de Zapopan.

Escuela con Estrella primaria rural Carlos De Icaza (Cortesía)

Por su parte, la directora de Ciudad de las Niñas y los Niños, Marcela Preciado, señaló que la gestión para concretar la obra fue importante debido a que el plantel atiende a 37 estudiantes, pero enfatizó que la inversión beneficiará a las generaciones futuras y a las comunidades rurales de la zona.

La alumna Jackelin, representante de la comunidad estudiantil, agradeció la remodelación y aseguró que las nuevas instalaciones motivan a las y los estudiantes a asistir con más entusiasmo a clases. “Hoy es un día de fiesta para nosotros al ver nuestra escuela remodelada, bonita y renovada”, expresó.

Para no afectar el ciclo escolar, durante la construcción las clases continuaron en espacios comunitarios adaptados como aulas temporales. Con esta obra, el Gobierno de Zapopan busca fortalecer la educación en las comunidades rurales y evitar la deserción escolar mediante infraestructura adecuada para todos los niveles educativos.