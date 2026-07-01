Inicia Atlas era con Grupo PRODI; presentan nueva directiva y proyecto

Grupo PRODI presentó oficialmente la nueva estructura directiva del Atlas FC, marcando el inicio de una nueva etapa administrativa y deportiva del club tras concretarse el cambio de propietario aprobado en abril por la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con el que concluyó la gestión de Grupo Orlegi.

Durante el evento “Nueva Era de Atlas FC”, encabezado por los nuevos propietarios y al que asistió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se dieron a conocer los principales nombramientos que conducirán el proyecto deportivo e institucional del equipo.

Entre los cambios destaca la designación de Gerardo Casanova Morales como presidente ejecutivo del Atlas FC, cargo que desempeñará de manera simultánea con su función como director general (CEO) de PRODI Sports & Entertainment Group (PSEG). Desde esta posición encabezará la dirección estratégica del club y coordinará su desarrollo institucional y deportivo.

La estructura también incorpora al español Andoni Zubizarreta como vicepresidente deportivo, quien será responsable de la estrategia deportiva integral, incluyendo el primer equipo, fuerzas básicas, futbol femenil, scouting y desarrollo de talento.

Asimismo, el club confirmó la permanencia de Diego Cocca como director técnico del primer equipo, al considerar que su experiencia y conocimiento de la institución serán parte fundamental del proyecto de largo plazo.

En la nueva organización, Urgel Martins asumirá la Vicepresidencia de Operaciones, mientras que Álvaro Rulfo continuará como director comercial. La institución adelantó que próximamente dará a conocer a los responsables de las direcciones de Administración y Finanzas, así como de Marketing y Comunicaciones.

Inicia era Atlas con Grupo Prodi (Atlas FC)

El Atlas operará bajo un modelo de gestión coordinado con PRODI Sports & Entertainment Group, con el objetivo de fortalecer las áreas deportivas, comerciales y operativas de la institución.

Durante la presentación, Gerardo Casanova afirmó que la nueva administración asume el reto con respeto por la historia del club.

“Sabemos perfectamente que representar este escudo exige construir una institución ejemplar dentro y fuera de la cancha. Para lograrlo, estamos conformando un equipo directivo del más alto nivel”, comentó.

Añadió que el objetivo de los nuevos propietarios es consolidar una organización moderna, sostenible y competitiva, además de impulsar una transformación integral de la infraestructura física, operativa, tecnológica, formativa e institucional del Atlas.

Por su parte, José Miguel Bejos, presidente de Grupo PRODI, aseguró que el eje central del proyecto será la afición rojinegra y la construcción de un modelo deportivo con visión de largo plazo.

“Creemos que el Atlas puede y debe llegar a lo más alto (...), no en una temporada, ser competitivos siempre. Paradójicamente, lo que más necesita este club de 110 años, es permanencia, dirección y visión de largo plazo”, expresó.

También subrayó el compromiso del grupo con la identidad del club.

“Que no quede duda, no venimos a extraer valor, venimos a tratar de aportarlo (...), no venimos a cambiar lo que son, venimos a ayudar a que el mundo redescubra lo que el Atlas siempre ha sido, su grandeza”, agregó.

Bejos reconoció además el respaldo del Gobierno de Jalisco durante el proceso de adquisición.

“El Gobernador Lemus ha estado siempre presente con nosotros para apoyar este proyecto, ha sido muy, muy importante su apoyo (...) queremos agradecer al Gobierno del Estado y a las autoridades de Guadalajara por hacer de nuestro proyecto su proyecto”.

El gobernador Pablo Lemus felicitó a Grupo PRODI por asumir la conducción del club y afirmó que Atlas representa uno de los grandes símbolos de Jalisco.

“El Atlas es un gran baluarte de Jalisco para México (...) y de verdad se los digo, vienen cosas extraordinarias para el Atlas”, afirmó.

El mandatario destacó que José Miguel Bejos participó desde el inicio del proceso de negociación y aseguró que el club queda en manos de un propietario comprometido con su historia.

“Era un tema verdaderamente importante, que el Atlas tuviera un propietario comprometido, con visión de Estado, como Pepe, y fue, sin duda, muy exitoso”, sostuvo.

Lemus también aprovechó el evento para destacar el papel de Jalisco como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que la entidad vivió un mes histórico en materia de seguridad durante la celebración del torneo.

En la ceremonia también participaron el comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, quien calificó la reestructuración como un paso importante para la historia del Atlas y destacó el peso de la institución dentro del futbol mexicano.

Como parte de la presentación de la nueva era rojinegra, Grupo PRODI dio a conocer la plantilla para la temporada 2026, los nuevos uniformes y a algunos de los refuerzos que integrarán el equipo, entre ellos Luis Esteves (Portugal), Milton Valenzuela (Argentina), Luis Henrique Barros Lopes “Duk” (Cabo Verde) y Ryan Mmaee (Marruecos).