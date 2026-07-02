Localizan un cuerpo en Lomas del Mirador; madres buscadoras denuncian demora de autoridades

Un cuerpo sin vida fue localizado este miércoles en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de que un reporte anónimo alertara sobre su presencia en la zona. El hallazgo fue difundido por integrantes de un colectivo de madres buscadoras, quienes además denunciaron una presunta demora en la atención por parte de las autoridades.

A través de redes sociales, las buscadoras señalaron que el reporte fue realizado al número de emergencias 911 alrededor de las 8:00 de la mañana. Sin embargo, aseguraron que, hasta las 18:00 horas, ninguna corporación había acudido para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

“Gracias a un llamado anónimo se localiza una persona en Lomas del Mirador. Es terrible la negligencia con la que actúan las autoridades en el tema de nuestros desaparecidos. Se hizo el reporte a las 8 de la mañana al 911 y a las 6 de la tarde todavía no llegaba ninguna autoridad. ¿Tendremos que levantar los cuerpos nosotras y llevárselos al SEMEFO?”, expresó el colectivo en su publicación.

De acuerdo con la información compartida, el cuerpo tenía una cartulina colocada encima, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el contenido del mensaje ni las autoridades han confirmado si este hecho está relacionado con algún grupo delictivo o forma parte de las líneas de investigación.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido información oficial sobre el hallazgo ni sobre la identidad de la víctima. Se espera que, una vez procesada la escena, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte e iniciar las investigaciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de colectivos de búsqueda, que desde hace años han señalado retrasos en la atención de reportes relacionados con personas desaparecidas y el procesamiento de hallazgos, además de exigir una respuesta más rápida y efectiva por parte de las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación.