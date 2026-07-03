Laura Imelda Pérez Segura no se distrae, pese a 31 denuncias en su contra

La alcaldesa de Tlaquepaque dijo que atenderá cualquier solicitud de aclaración por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Ante la presentación de 31 denuncias ante la Contraloría Municipal y la ante la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción, por parte del diputado del PVEM, Alberto Alfaro y del regidor del mismo partido, Eduardo Ramírez, quienes señalan presuntas irregularidades en la compra de vehículos, maquinaria y en el tema del alumbrado por parte del gobierno de Tlaquepaque, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, atribuyó tales acusaciones a temas previos al periodo electoral.

La alcaldesa dijo que la denuncian porque está a cargo del ayuntamiento más importante que gobierna Morena en Jalisco, donde ha logrado avances y aceptación de la gente.

“Yo creo que todo mundo está en su derecho de señalar lo que considere que esté incorrecto o lo que le conviene decir que está incorrecto, sobre todo, pensando en los momentos en los que estamos. Afortunadamente, el avance que nosotros hemos tenido -que nos respalda la gente- habla por nosotros”, aseguró.

“Tenemos por supuesto una responsabilidad que cumplir y si en algún momento se nos requiere algo de información, estaremos brindándola con toda la tranquilidad del mundo, con la certeza de que estamos haciendo las cosas por el bien de la ciudadanía”, dijo.

A los citatorios que pueda hacerle la Fiscalía Anticorrupción, Pérez Segura, afirmó que los atenderá y ante cualquier petición o aclaración de información que se le solicite de esa instancia o del órgano Interno de Control, también responderá.

“También estamos muy claros de que vamos a seguir siendo objeto de este tipo de señalamientos, porque encabezamos el municipio más importante que gobierna nuestro movimiento en el estado de Jalisco, el municipio más grande, el que ha logrado conquistar nuestro movimiento en el último proceso electoral y que esperamos que ponga un antes y un después en el Área Metropolitana, que sea un ejemplo de como se gobierna desde el movimiento de transformación. Y por ello no somos ajenos a este tipo de señalamientos, sabemos que los hay y que los va a seguir habiendo”, respondió.

La presidenta de San Pedro Tlaquepaque dijo que ella está concentrada en que se otorguen los servicios públicos y se concluyan las obras públicas en proceso y que no se distrae por las acusaciones que le haga tanto el legislador, como el regidor del PVEM.