Suspenden carriles a contraflujo en López Mateos

Avenida López Mateos

La Comisaría de la Policía Vial anuncia que el contraflujo en Avenida López Mateos se suspende a partir de este lunes 6 de julio de 2026, ante el inicio del periodo vacacional de verano establecido en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este dispositivo vial que opera en horario habitual de las 6:00 a las 9:00 am desde El Palomar hasta la Calle Tizoc, se reactivará el lunes 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el regreso a clases del nuevo ciclo escolar, según informó la Comisaría de la Policía Vial, corporación perteneciente a la Secretaría de Seguridad Jalisco.

El operativo es implementado desde diciembre de 2024 y consiste en modificar temporalmente el sentido de circulación de uno o varios carriles de una avenida, lo que permite que los vehículos transiten en dirección contraria a la habitual.

“El objetivo es optimizar la capacidad de la infraestructura vial existente, cuyos beneficios son: aumentar la fluidez, reducir el congestionamiento vial, priorizar el transporte público y la reducción de emisiones contaminantes”, señaló la Comisaría.

Operativo en López Mateos

Dijo que la ruta cuenta con una extensión de ocho kilómetros y que ha permitido que los usuarios reduzcan entre 25 y 30 minutos sus tiempos de traslado.

“La Comisaría de la Policía Vial invita a las y los automovilistas que transitan por esta importante arteria a tomar previsiones en sus traslados durante este periodo de pausa, conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de las y los elementos que mantienen la vigilancia ordinaria” resaltó la corporación.