Exigen a Lemus y a Vero Delgadillo no excluir a personas con discapacidad del Fan Fest y la Minerva

Fan Fest en la plaza de la Liberación, junto al teatro Degollado.

Activistas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad expresaron su molestia por la advertencia hecha por el gobernador Pablo Lemus y por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quienes pidieron a las personas que viven con alguna discapacidad, que no acudieran al Fan Fest o a la glorieta Minerva, al partido México-Inglaterra y a los festejos posteriores, en caso de haberlos.

Bernardo Álvarez y Paulo Silva, activistas que defienden los derechos de las personas con discapacidad, señalaron que con el mensaje que subieron a redes sociales, los gobernantes los excluyen de actividades de recreación, como lo es convivir previo, durante y después del partido del Mundial.

En redes sociales, diversas personas de los colectivos de la comunidad mostraron su rechazo a las palabras de Lemus y de Delgadillo.

“Es algo grave que digan que no acudan personas con discapacidad, lo que están diciendo es que no acudan un sector de la población que también es activo económicamente, que también tenemos derecho a divertirnos, que aparte estamos viendo algo impresionante con el Mundial, esta fiebre que está haciendo que nos unamos, que nos abracemos, que podamos convivir y que un gobernador salga a decir que mejor no asistan las personas con discapacidad, porque aparte lo secunda la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, diciendo que las sillas de ruedas obstaculizan y alentan (hacen lento) el paso”, se quejó Paulo Silva.

El activista relató que él acudió a la Minerva el martes pasado al encuentro México-Ecuador y dijo que la pasó muy bien. Las personas le abrían paso para que ingresara con su silla de ruedas.

“Lo que está diciendo entrelineas en el mensaje, es que las personas con discapacidad no tienen cabida. Yo lo que leo no solo es que no tienen cabida en este evento, pero lo que yo leo es que en realidad nunca hemos tenido espacios, cabida en la vida social y pública”, lamentó Paulo.

Bernardo Álvarez, activista independiente y quien está en contacto con colectivos de personas con discapacidad, coincidió con la molestia de Paulo Silva y exigió una rectificación pública de las autoridades estatales y municipales.

Agregó que el Mundial va a pasar, sin embargo, vendrán otras actividades recreativas y culturales y quieren ser incluidos, como cualquier ciudadano.

“¿Qué es lo que buscamos? sí, una rectificación, pero de verdad una acción inmediata en cada situación, porque esto va pasar ahora y qué viene otras situaciones culturales donde se invita a la convivencia, como ya hemos tenido otros eventos, como el Día de la Torta Ahogada, el Día del Tejuino y de igual forma, es un tumulto en el que muchas personas con discapacidad sin que tu se los digas, no se atreven a salir de sus casas, por medio a no encontrar un espacio digno para disfrutar de esos eventos”, dijo Álvarez.

Bernardo Álvarez subrayó que no buscan solo expresar un rechazo a una actitud discriminatoria, sino lo que quieren es ser escuchados y hacer equipo con las autoridades para que esto no vuelva a suceder.

Indicó que ellos no buscan que exista ‘discapacilandia’, sino que toda la oferta cultural, económica, laboral y educativa, sea realmente inclusiva.