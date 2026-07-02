Tlaquepaque busca obtener la clasificación Triple A como Pueblo Mágico

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque informó que trabaja para obtener la clasificación Triple A dentro del nuevo sistema de evaluación de Pueblos Mágicos implementado por la Secretaría de Turismo federal.

El director de Turismo municipal, Arwin Armando Ramos Casas, explicó que esta categoría reconoce a los destinos que cumplen con estándares en infraestructura turística, calidad de los servicios, oferta hotelera y gastronómica, así como promoción nacional e internacional.

Como parte de esta estrategia, el municipio participó en el Tianguis Turístico realizado en Acapulco, donde sostuvo encuentros con operadores turísticos para promover a Tlaquepaque como destino.

“Buscamos fortalecer la comercialización del destino, generar alianzas con tour operadores y transmitir la esencia de Tlaquepaque: su cultura, su arte, su gastronomía y todas las experiencias que ofrece nuestro Pueblo Mágico”, señaló Ramos Casas.

El funcionario indicó que Tlaquepaque obtuvo la clasificación Doble A durante la primera evaluación realizada por la Secretaría de Turismo, ubicándose entre los cuatro Pueblos Mágicos de Jalisco con ese nivel de calificación.

Añadió que actualmente el municipio atiende las observaciones formuladas por la dependencia federal para aspirar a la categoría Triple A, cuya siguiente revisión está prevista para septiembre.

“Estamos trabajando de manera estratégica para cumplir cada una de las observaciones y consolidar nuestro expediente. Tenemos avances importantes y en septiembre se realizará una nueva revisión por parte de la Secretaría de Turismo federal”.

Ramos Casas señaló que el proceso también requiere la participación del sector turístico, por lo que llamó a empresarios, hoteleros, restauranteros, artesanos y prestadores de servicios a incorporarse a las acciones de capacitación y mejora para fortalecer la competitividad del destino.