Admirador de Charles Manson sale de prisión y asesina a su hermano

La finca en donde presuntamente el 23 de abril de 2026, Fernando mató a su hermano, está a pocos metros de donde en 1999 asesinó a una joven mujer de 26 cuchilladas

La noche del miércoles 29 de septiembre de 1999, la policía atendió el reporte de que una joven mujer estaba siendo atacada por un hombre en la calle Frida Kahlo, cerca del cruce con Clemente Orozco, en Lomas de Tlaquepaque. Al arribar al sitio, los agentes municipales detuvieron en flagrancia a Fernando Eduardo Padilla Piña, alias “El Piña” o “El P3”, cabecilla de una pandilla de la colonia, en los momentos en que arrastraba a una muchacha a quien había asestado 26 cuchilladas y le había dejado expuestos los intestinos.

Los policías le aseguraron un cuchillo con una hoja de 30 centímetros y encontraron indicios de que la chica, de 20 años de edad e identificada como Verónica -su nombre completo se reserva por respeto a su memoria y a sus familiares- fue atacada por “El Piña” en una finca cercana, en una de cuyas paredes el agresor escribió con la sangre de la víctima el número “1999”.

El detenido, quien entonces tenía 19 años de edad, fue entregado al Ministerio Público y el 1 de octubre de aquel año, antes de ser consignado a un juez del complejo carcelario de Puente Grande, confesó ante medios de comunicación, haber cometido el crimen porque, supuestamente, la muchacha era su novia y lo había traicionado; sin embargo, familiares y vecinos de la fallecida negaron tajantemente que existiera una relación entre ambos y que en realidad lo que ocurría era que el pandillero pretendía y acosaba a Vero, y que la fecha del asesinato la llevó con engaños a la finca en donde le quitó la vida.

“EL P3”: PIÑA, PACHECO Y PACHUCO

“El Piña” dijo que sentía admiración y que actuó influenciado por el asesino estadounidense Charles Manson -líder de una secta quien en 1969 asesinó a la actriz Sharon Tate- y por la música de rock pesado que escuchaba.

Explicó que el otro apodo con el que se le conocía -“El P3”- era por “Piña” -su segundo apellido- y por “pacheco y pachuco” ya que era pandillero y adicto a los estupefacientes.

En el año 2000, el Juez Octavo de lo Criminal le dictó una sentencia de 36 años y ocho meses de cárcel al detenido, además de que le condenó a pagar 118 mil 359 pesos a los deudos de la víctima como reparación del daño por haber cometido un homicidio con las agravantes de premeditación, ventaja, traición, brutalidad y ferocidad.

Empero, el criminal obtuvo su libertad anticipada hace unos meses y el pasado 2 de julio fue capturado por la Fiscalía de Jalisco con base en una orden de aprehensión, pues se le acusa de que el 23 de abril de este 2026, en complicidad de otros tres pandilleros asesinó a su propio hermano en una casa situada en la confluencia de las calles Rufino Tamayo y Frida Kahlo, en la Colonia Lomas de Tlaquepaque, ubicada muy cerda de donde hace casi 27 años mató a la joven verónica.

De acuerdo con información reciente de la Fiscalía, el pasado 23 de abril el ahora detenido Fernando “N” se presentó en la finca en donde estaba su consanguíneo y tras una discusión comenzó a agredirlo con un martillo mientras, de manera simultánea, los demás individuos lo lesionaban con objetos punzocortantes.

“Tras amarrar sus extremidades, presuntamente continuaron golpeándolo hasta causarle la muerte y abandonarlo en el lugar. El cuerpo de la víctima fue localizado al interior del mismo domicilio días después, el 28 de abril, luego de que vecinos alertaran olores fétidos”, indicó la fiscalía estatal.

Fernando “N” fue capturado el jueves pasado en la Colonia Americana, de Guadalajara, por la división de órdenes de aprehensión por el delito de parricidio, y fue entregado al Juzgado Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial. De acuerdo con fuentes relacionadas con el primero de los casos, se trata del mismo sujeto que en 1999 cometió el asesinato de la joven mujer en Lomas de Tlaquepaque.

Cuando se le detuvo por el artero homicidio de la muchacha en el año de 1999, se dio a conocer que “El Piña” tenía ficha signalética -o de antecedentes penales- por varios delitos, entre ellos el haber agredido a un vecino al que le vació uno de sus ojos.