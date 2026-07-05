Realizan campaña “Juega en Equipo” para promover masculindades libres de violencia

Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva, dijo que la campaña va más allá del Mundial. Se aprovechan las ligas de fútbol para difundir los contenidos.

La violencia de género aumenta alrededor de 30% durante los partidos de futbol, esto, detonado por el consumo nocivo de alcohol, apuestas y tensiones económicas. Además, en contextos de entornos masivos, se exacerban el acoso en espacios públicos, según el programa Naciones Unidas para el Desarrollo (2025).

Por ello, para transformar los modelos de masculinidad existentes en el entorno deportivo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), por medio de la Dirección de Masculinidades para la Igualdad, impulsa la campaña “Juega en Equipo”, que desafia los estereotipos de género y previene la violencia, a través del impacto social y simbólico del fútbol.

Fabiola Loya Hernández, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, dijo que históricamente, el futbol ha sido un espacio masculinizado en que a menudo se validan comportamientos como la supresión emocional, la competitividad agresiva y la dureza.

Los índices de violencia de pareja tienden a incrementarse durante los días de partidos, lo que convierte a este fenómeno deportivo en un punto crítico para la intervención preventiva.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva lleva a cabo la campaña “Juega en Equipo”, que no es sólo una campaña coyuntural por el Mundial, sino una estrategia atemporal diseñada para penetrar en los ecosistemas del fútbol —clubes, ligas, jugadores y aficionados— y en la vida cotidiana de los hombres.

Su propósito es claro: transitar hacia una masculinidad basada en el cuidado, la empatía, la corresponsabilidad en el hogar y la resolución pacífica de conflictos.

La campaña se articula bajo tres ejes estratégicos que invitan a los varones a ser agentes activos de cambio:

1. Prevención de la violencia. A través de la herramienta “Tiempo Fuera” —una técnica de autocontrol que consiste en realizar una pausa activa de 20 minutos cuando se detectan señales físicas de ira, para permitir que el sistema nervioso se regule y así evitar que el conflicto escale hacia conductas de dominio o agresividad—, se promueve la contención emocional en momentos críticos.

2. Deconstrucción de estereotipos. Se trabajará en erradicar la idea de que ser hombre exige reprimir las emociones, resignificando la vulnerabilidad y la inteligencia emocional como rasgos de fortaleza.

3. Corresponsabilidad y cuidados. Visibiliza a los hombres como cuidadores activos, involucrados en las tareas domésticas y en la crianza, recordándoles que “si todo recae en una persona, el equipo no funciona”.

La SISEMH invita a la sociedad, medios de comunicación y actores del ámbito deportivo a sumarse a este llamado.

La campaña cuenta con diversos materiales digitales y físicos —como guías de “Tiempo Fuera” y piezas gráficas para redes sociales—, diseñados para circular en WhatsApp, Facebook, Instagram, X y medios tradicionales, garantizando que el mensaje de igualdad llegue a todos los rincones del estado.

Para más información sobre las actividades y materiales de la campaña, las personas pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.