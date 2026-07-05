Pagarán empresas de la UdeG el agua que consumen

Las entidades productivas de la Universidad de Guadalajara, entre ellas el Auditorio Telmex, comenzarán a cubrir el pago por el agua que consumen, luego de que la Comisión de Hacienda aprobara una propuesta presentada por la rectora general, Karla Planter Pérez.

El acuerdo será turnado al Consejo General Universitario para su análisis y eventual aprobación. La medida surge en medio de las discusiones sobre la situación hídrica que enfrenta Jalisco y tras un encuentro entre la rectora y el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en el que abordaron los retos relacionados con la disponibilidad y gestión del agua.

De concretarse, los espacios universitarios que generan ingresos propios asumirán el costo del servicio, mientras que las instalaciones destinadas a las funciones sustantivas de la institución —como docencia, investigación, vinculación y extensión— mantendrán el esquema vigente previsto en la normatividad universitaria.

Además del pago por consumo de agua en estas entidades, la Universidad anunció una campaña institucional para promover el uso responsable del recurso entre estudiantes, personal académico y administrativo.

La estrategia incluirá acciones de concientización sobre ahorro de agua, consumo responsable, detección y reporte de fugas, cuidado de la infraestructura hidráulica y adopción de hábitos que reduzcan el desperdicio dentro de los espacios universitarios.

Con estas medidas, la Universidad busca involucrar a su comunidad en el cuidado del agua y reforzar las acciones de uso eficiente del recurso ante los desafíos hídricos que enfrenta Jalisco.