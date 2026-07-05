Vive Jalisco jornada mundialista ante el partido de México vs. Inglaterra

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El Gobierno de Jalisco exhorta a la población a disfrutar con responsabilidad el encuentro entre México e Inglaterra, que se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, dentro de la ronda de octavos de final.

El FIFA Fan Fest™ Guadalajara se encuentra en semáforo rojo por lleno total, por lo que se invita a la afición a acudir a otros puntos habilitados para la transmisión gratuita del partido, como la Glorieta de La Minerva, la explanada de Plaza de las Américas y el Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez.

En La Minerva se instalaron cuatro pantallas para la afición y se restringió la circulación en el anillo principal y secundario desde las 14:00 horas, con el fin de garantizar la seguridad de las personas.

Las autoridades estatales y municipales emitieron recomendaciones para quienes acudan a este espacio, disponibles en el siguiente enlace oficial: Protocolo de seguridad en La Minerva.

Asimismo, se recuerda que los puntos oficiales de transmisión —Fan Fest Guadalajara, Plaza de las Américas, Auditorio Benito Juárez y las sedes Vibra Jalisco en Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Tequila— cuentan con infraestructura accesible y condiciones seguras para personas con discapacidad.

Se insta a no acudir con niñas y niños menores de 3 años y se prohíbe el ingreso de artículos como banderas mayores a 5 metros, aerosoles, carreolas, mochilas, encendedores, alimentos y bebidas, drogas, cigarros electrónicos, luces láser, armas, pancartas, sombrillas, equipo profesional de grabación, mascotas, instrumentos musicales, asadores y explosivos.

Para prevenir accidentes, se exhorta a evitar subir a monumentos, árboles o mobiliario público, mantenerse hidratados y seguir las recomendaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que extenderá su servicio hasta cuatro horas después del último juego del Fan Festival en las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como en Mi Macro Periférico. Las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad permanecerán cerradas por protocolo de seguridad, habilitando San Juan de Dios, Juárez y Santuario como puntos de acceso.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) emitió una alerta meteorológica por lluvias fuertes previstas entre las 18:00 y las 22:00 horas en la metrópoli tapatía.

Finalmente, Jalisco, la sede más mexicana del Mundial, cuenta con un operativo de seguridad conformado por 3 mil elementos estatales, federales y municipales, incluyendo Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco, Policía de Guadalajara y Policía de Zapopan.