Fortalece Vibra Jalisco la promoción turística con presentación musical de Ximena Sariñana

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Con el objetivo de enriquecer la oferta cultural y de entretenimiento en el marco del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Jalisco presentó a Ximena Sariñana en Vibra Jalisco Zona Fan Puerto Vallarta, donde más de 2 mil 500 asistentes vivieron una noche de música y convivencia gratuita en la zona de playa, junto a la Zona Hotelera.

La presentación formó parte de la programación de Vibra Jalisco, estrategia que busca extender la experiencia mundialista más allá de las sedes deportivas y consolidar al estado como un referente internacional en turismo, cultura y entretenimiento.

Durante el concierto, la artista interpretó algunos de los temas más representativos de su trayectoria, generando un ambiente festivo para familias, turistas y habitantes del destino.

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Con sedes en distintos municipios y una programación gratuita para todos los públicos, Vibra Jalisco fortalece el posicionamiento turístico del estado, genera experiencias memorables y muestra al mundo la capacidad de Jalisco para recibir grandes eventos con una oferta integral de cultura, entretenimiento y hospitalidad.

La iniciativa también contribuye a dinamizar la economía local, ya que la afluencia de visitantes a las actividades culturales y musicales genera un impacto positivo en la ocupación hotelera, la gastronomía y los servicios turísticos de Puerto Vallarta y otros municipios sede.

De esta manera, Jalisco reafirma su liderazgo como anfitrión de eventos internacionales, mostrando que la celebración del Mundial 2026 es una oportunidad para proyectar al estado como un destino que combina deporte, cultura y hospitalidad en un mismo escenario.