SICT Jalisco simplifica trámites para licencia federal de chofer

Funcionarios y personal médico de SICT Jalisco

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que aplicará medidas para simplificar trámites administrativos y médicos, en el proceso del examen psicofísico integral que requieren los operadores para la obtención de la licencia para conducir unidades del Autotransporte Público Federal.

Se trata -dijo la dependencia federal- de una acción estratégica que se aplicará durante el presente mes de julio, como parte de las Jornadas de Medicina del Transporte, cuya finalidad es abatir el rezago que actualmente existe de operadores sin licencia federal vigente, en algunas áreas del país.

La información fue dada a conocer durante una reunión entre autoridades de la SICT con representantes y líderes de transportistas, en la que se que puntualizó la importancia de que los operadores tengan el documento vigente para la conducción de unidades destinadas al transporte público federal y los trámites que conlleve, como hacer efectivos los seguros en caso de un percance.

La SICT destacó que el autotransporte público federal es una de las actividades más importantes para la economía de México, ya que representa más del 80 por ciento del traslado de mercancías.

Por lo anterior se puntualizó que es importante promover una cultura de prevención activa y colaboración, de manera más eficiente y ágil, en los procesos destinados al personal que interviene directamente en la operación, conducción o auxilio del autotransporte público federal, a fin de tener una red carretera más segura para todas y todos los mexicanos.

PROCESO PARA LA CONSTANCIA DE APTITUD EN TRÁMITE DE LICENCIA FEDERAL

Se pretende reducir el proceso del examen psicofísico integral para que el operador obtenga su constancia de aptitud, en un tiempo máximo de 45 minutos.

Durante julio, los operadores podrán registrarse vía internet en el siguiente link:

https://micrs.sct.gob.mx/medicina-preventiva/citas-jornada

Posteriormente, recibirán la cita por correo electrónico para acudir a la Unidad Médica del Centro SICT Jalisco y tramitar la constancia de aptitud, con su identificación oficial vigente y el comprobante de pago. También, deberán presentar los estudios médicos que se hayan practicado en laboratorios externos registrados ante la Cofepris.

Es importante aclarar que también se atenderá a operadores que acudan sin cita, pero con los documentos y estudios requeridos.

Los exámenes que el operador debe presentar son electrocardiograma, glucosa sérica y hemoglobina glucosilada, el reporte de agudeza visual no mayor a 30 días expedido por un médico especialista y una carta responsiva, que se les hará firmar en un formato que proporcionará la propia Secretaría.

Este proceso se aplicará en las modalidades para tramitar expedición, revalidación o revaloración, para la obtención de la constancia de aptitud correspondiente.