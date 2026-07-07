Llama IMSS Jalisco a detectar alergias desde la infancia

En vísperas del Día Mundial de la Alergia, que se conmemora el 8 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco hizo un llamado a detectar de manera oportuna las alergias en la infancia para iniciar un tratamiento que permita controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las y los pacientes.

La alergóloga del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, Ana Paola Macías Robles, explicó que los menores son más propensos a padecer infecciones y enfermedades virales debido a que su sistema inmunológico aún está en desarrollo, por lo que insistió en la importancia de seguir el tratamiento médico.

“Las alergias de tipo respiratorio, por ejemplo, predisponen a una inflamación de las mucosas y a que sea un buen depósito para los virus”, señaló.

La especialista indicó que la clínica de Inmunoalergias del hospital realiza pruebas para diagnosticar alergias respiratorias, alimentarias, cutáneas y provocadas por otros agentes, con el fin de identificar con precisión las sustancias que desencadenan las reacciones.

“Las alergias constituyen una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico a sustancias, y pueden afectar diversos órganos”, puntualizó.

Añadió que el grupo de entre 6 y 11 años concentra la mayor cantidad de diagnósticos en ese hospital. Entre los factores asociados al desarrollo de alergias mencionó el consumo de ciertos alimentos, el uso excesivo de antibióticos y la herencia genética, ya que el riesgo aumenta cuando uno o ambos padres presentan este tipo de padecimientos.

Las alergias respiratorias, alimentarias, las relacionadas con medicamentos y las provocadas por látex, polvo, pelo de mascotas y ácaros son las más frecuentes entre la población infantil atendida en el nosocomio.

Respecto al tratamiento, explicó que puede incluir medidas de control ambiental en el hogar, medicamentos como antihistamínicos, esteroides inhalados y tópicos, broncodilatadores e inmunoterapia específica.

Para quienes son alérgicos a los ácaros recomendó lavar la ropa con agua caliente o exponerla al sol, así como evitar alfombras, tapetes y peluches que favorezcan la acumulación de estos agentes.