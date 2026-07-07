Brújula Pública: La ilusión ciudadana

Rodolfo Aceves Jiménez

Vivir en plenitud, dentro de un ambiente de seguridad y bajo el amparo del estado de derecho, es el ideal fundamental de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, para muchos ciudadanos mexicanos esta aspiración se ha convertido en una quimera inalcanzable. La incapacidad de experimentar una vida plena y segura no es el resultado de un único factor aislado, sino la consecuencia de una red intrincada de fallas estructurales, vicios institucionales y fracturas sociales que socavan los cimientos mismos de la convivencia pacífica. Para comprender por qué la ciudadanía se encuentra a menudo privada de esta tranquilidad esencial, es imperativo analizar las profundas grietas que debilitan el pacto social y el entramado legal que debería protegernos.

En el corazón de esta problemática se encuentra la gangrena de la corrupción y su consecuencia más devastadora: la impunidad. Cuando los aparatos del Estado, diseñados para impartir justicia y garantizar el orden, son cooptados por intereses particulares o económicos, la ley deja de ser un escudo protector para convertirse en un instrumento de opresión o, en el mejor de los casos, en letra muerta. La impunidad envía un mensaje destructivo a la sociedad; sugiere de manera implícita que el crimen, la transgresión y el abuso no tienen verdaderas consecuencias, siempre y cuando el perpetrador cuente con los medios para comprar voluntades o eludir el escrutinio de los jueces.

A esto se suma la debilidad de algunas de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. En algunas entidades y sus municipios las fuerzas policiales y los ministerios públicos operan en condiciones de severa precariedad, con presupuestos insuficientes, capacitación deficiente y una notable falta de herramientas tecnológicas y científicas para la investigación rigurosa de los delitos. Esta fragilidad institucional no solo dificulta la resolución de crímenes, sino que también expone a los servidores públicos a la intimidación o al soborno por parte de estructuras criminales. La desconfianza ciudadana hacia sus propias autoridades es un síntoma claro y doloroso de esta disfuncionalidad.

Por otro lado, es virtualmente imposible desvincular la crisis de seguridad de la profunda desigualdad socioeconómica y la marginación histórica que asolan a amplios sectores de la población. La pobreza por sí misma no genera delincuencia, pero la falta absoluta de oportunidades, la exclusión sistémica y la carencia de movilidad social crean un caldo de cultivo sumamente propicio para que prosperen las conductas antisociales. Cuando el Estado falla en proveer un acceso equitativo a educación de calidad, salud, vivienda y un empleo digno o simplemente la política social descansa en la ministración clientelar de ayudas económicas, miles de jóvenes quedan a la deriva, dolorosamente vulnerables a los cantos de sirena de la criminalidad como la única vía aparente de ascenso económico y reconocimiento social. Esta profunda fractura en la equidad destruye la cohesión comunitaria y fomenta un resentimiento social latente que a menudo se traduce en violencia, haciendo imposible que aquellos que viven en los márgenes, así como aquellos que viven con el temor constante de perder su patrimonio, puedan experimentar la vida de una manera plena y genuinamente libre.

En este contexto de debilidad estatal y extrema vulnerabilidad social, el crimen organizado ha encontrado un terreno fértil para echar raíces y expandir su poder asfixiante. Estas estructuras delictivas han evolucionado de manera acelerada hasta convertirse en auténticas entidades transnacionales con recursos económicos y armamentísticos que, con alarmante frecuencia, superan con creces las capacidades operativas de los gobiernos locales y regionales. Al disputar abiertamente el monopolio legítimo del uso de la fuerza, estos grupos establecen poderes fácticos implacables, controlan territorios enteros, extorsionan sistemáticamente a empresas y ciudadanos, y someten a las comunidades enteras a regímenes de terror inenarrable.

Finalmente, la imposibilidad de alcanzar esa ansiada plenitud se agrava de manera silenciosa por el desgaste paulatino del tejido moral y cívico de la propia sociedad. La alarmante normalización de la violencia cotidiana, el cinismo de algunas autoridades frente al cumplimiento de la ley y la adopción constante de atajos éticos en la vida diaria reflejan una profunda crisis de valores colectivos. Un estado de derecho verdaderamente robusto y funcional no solo requiere de instituciones gubernamentales fuertes, sino también de ciudadanos profundamente comprometidos con el respeto estricto a las normas, la tolerancia y la solidaridad empática.

La dramática falta de plenitud y de seguridad no es de ninguna manera un designio ineludible del destino, sino el saldo trágico y acumulativo de la corrupción desenfrenada, la impunidad sistemática, la debilidad institucional, la desigualdad feroz y la captura silenciosa del Estado por parte de intereses criminales. Restaurar la promesa esencial del estado de derecho exige una transformación profunda, dolorosa y simultánea en todos estos frentes interconectados; representa un esfuerzo verdaderamente colosal que requiere de manera indispensable tanto de una voluntad política inquebrantable como del despertar definitivo e impostergable de la conciencia ciudadana.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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