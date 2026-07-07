Detienen policías de Guadalajara a 134 personas en una semana

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que del 29 de junio al 5 de julio de 2026 fueron detenidas 134 personas como parte de los operativos de vigilancia desplegados en la ciudad. Del total, 84 fueron aseguradas por faltas administrativas, 48 por delitos del fuero común y dos por delitos del fuero federal.

Entre las detenciones por delitos sobresalen cuatro personas capturadas por viajar en motocicletas con reporte de robo, cuatro por robo a interior de vehículo, tres por robo a persona, dos por robo a tienda departamental y dos por robo a negocio. Además, durante la semana se aseguraron dos armas de fuego, 168 gramos de marihuana y 55 gramos de droga sintética, así como la recuperación de 13 vehículos y seis motocicletas con reporte de robo. También fueron detenidos 18 presuntos narcomenudistas.

Entre los casos relevantes, policías motorizados de la Comunidad Huentitán detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autopartes, luego de que presuntamente sustrajeran una llanta de refacción, dos pares de bocinas y un estéreo de un vehículo estacionado en la colonia Infonavit Estadio.

Asimismo, tras una persecución, ciclopolicías de la Comunidad Americana-Santa Tere capturaron a un hombre señalado de arrebatar el teléfono celular a una mujer en la colonia Mexicaltzingo. En un hecho distinto, oficiales detuvieron a otro sujeto que presuntamente intentó despojar a una ciudadana de su celular en la colonia El Rosario.

En la colonia San Carlos, dos personas fueron arrestadas por su presunta participación en el robo a una bodega, de donde habrían sustraído un panel de control, un transformador y un rollo de malla plástica, con un valor aproximado de 150 mil pesos. De igual forma, en la colonia Sutaj fue detenido un hombre señalado de participar en el robo de alrededor de 70 cajas de material eléctrico de una obra en construcción, mercancía valuada también en cerca de 150 mil pesos.