Guadalajara Te Lleva supera los 61 mil viajes en Huentitán

A dos meses de su puesta en marcha, el programa Guadalajara Te Lleva ha registrado 61 mil 101 viajes en la zona de Huentitán, con un promedio de 25 mil traslados mensuales, informó el Gobierno de Guadalajara.

El servicio gratuito comenzó operaciones el 13 de mayo como resultado de una coordinación entre el Ayuntamiento tapatío y el Gobierno del Estado, en respuesta a las solicitudes de las y los habitantes de la zona para mejorar su conectividad.

El programa beneficia a más de 45 mil personas de 15 colonias mediante dos derroteros: Circuito Barranca y Circuito Lomas de Paraíso, los cuales facilitan el acceso a puntos estratégicos de conexión con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Las rutas suman una extensión de 35 kilómetros y son atendidas por 10 unidades tipo Nissan Urvan, equipadas con aire acondicionado y con capacidad para 13 pasajeros cada una.

Además, conectan con la Línea 1 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada, fortaleciendo la integración de la red de transporte público metropolitano y ayudando a reducir tiempos y costos de traslado.

Con este programa, el Gobierno de Guadalajara busca impulsar una movilidad más incluyente, accesible y eficiente, acercando a las comunidades oportunidades de educación, empleo, salud y recreación mediante un servicio gratuito de transporte.