Ayuda a más de 600 mujeres en Tlaquepaque Ruta del Bienestar

Más de 600 mujeres han recibido atención a través de la Ruta del Bienestar para las Mujeres, un programa itinerante del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva (INMUJERES) de San Pedro Tlaquepaque que lleva servicios gratuitos de apoyo psicológico, asesoría jurídica y trabajo social a distintas colonias del municipio.

La directora de INMUJERES, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, explicó que la estrategia busca acercar servicios especializados a mujeres que, por falta de tiempo, recursos o información, enfrentan dificultades para acceder a ellos.

“Con la Ruta del Bienestar para las Mujeres llevamos nuestros servicios directamente a las colonias para prevenir las violencias y fortalecer la salud mental de las mujeres y sus familias. A la fecha hemos recorrido 16 colonias del municipio y beneficiado de manera directa a aproximadamente 640 mujeres”, señaló.

Ruta Bienestar Mujeres Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

El programa comenzó en enero y, hasta junio, ha visitado las colonias Álamo Industrial, El Morito, Las Juntas, Cerro del Cuatro, La Cofradía, Camichines, San Pedrito, Zona Centro, Tateposco, Guadalupe Ejidal, La Capacha, Parques de la Victoria, Lomas de San Miguel, Las Liebres, Los Duraznos y San Martín de las Flores.

Durante las jornadas, un equipo integrado por psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales brinda atención psicológica, orientación jurídica, trabajo social, información sobre los derechos de las mujeres, acciones de prevención de las violencias de género, promoción de la salud mental y, cuando es necesario, canaliza los casos a otras instituciones para su seguimiento.

De acuerdo con el Instituto, la Ruta del Bienestar continuará recorriendo colonias del municipio para ampliar la cobertura de estos servicios y facilitar el acceso a atención especializada para las mujeres y sus familias.