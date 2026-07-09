Queda en Puente Grande, joven que mandó matar a su mamá por el seguro de vida

Acusado de urdir un plan para asesinar a su propia madre, un hombre de 18 años de edad quedó vinculado a proceso luego de que se probara que consumó el crimen para cobrar la póliza del seguro de vida que la víctima tenía y en la que él aparecía como beneficiario.

Isaías Josafat “N” deberá permanecer en prisión preventiva en el complejo carcelario de Puente Grande, por su presunta responsabilidad en la muerte de su familiar ocurrida el 17 de abril de 2026, en el andador 22 de la Colonia Fovissste, municipio de Zapopan

Según indicó la Fiscalía de Jalisco, el día de los hechos, madre e hijo llegaron en una camioneta a la colonia antes señalada y al descender del vehículo, un hombre se aproximó y le disparó dos veces a la mujer en el cráneo, lo que provocó su deceso.

El agresor se dio a la huida junto con un otro cómplice, a bordo de una motocicleta que según las posteriores indagatorias, fue facilitada por el propio Isaías Josafat.

Las pesquisas del caso fueron iniciadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, la que estableció que el móvil del asesinato fue el cobro de “seguros vigentes a nombre de la víctima”.

Con base en una orden de aprehensión Policías de Investigación lograron la captura de Isaías Josafat “N” y luego de que fuera entregado a un juzgado, se determinó que “el presunto autor intelectual” debe permanecer en prisión preventiva oficiosa por un año, acusado del delito de parricidio.

Además se fijaron cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.