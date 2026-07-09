Abren convocatoria para reconocer a personas adultas mayores destacadas de Tlajomulco

El Ayuntamiento de Tlajomulco abrió la convocatoria para la Distinción Adulto Mayor Destacado de Tlajomulco 2026, un reconocimiento dirigido a personas de 65 años o más que hayan contribuido al desarrollo del municipio mediante su trabajo, liderazgo o servicio a la comunidad.

La iniciativa, impulsada por la regidora María Asención Álvarez Solís, contempla postulaciones de instituciones públicas, escuelas, asociaciones civiles, organismos empresariales, organizaciones sociales, grupos vecinales y ciudadanía en general. Las personas interesadas también podrán registrarse de manera individual.

Las y los aspirantes deberán acreditar al menos cinco años de residencia en Tlajomulco y contar con una trayectoria destacada en ámbitos como el social, comunitario, cultural, educativo, deportivo, científico, empresarial, profesional, artesanal o altruista.

“Se está tomando en cuenta a todo aquel empresario, campesino, doctor, enfermera y, en general, a toda persona adulta mayor que, a lo largo de su vida, trabajó y luchó sin descanso por aquello que la motivaba, compartiendo su experiencia y conocimiento para ayudar a la ciudadanía y contribuir al bienestar de nuestra comunidad”, señaló la regidora.

Reconocerá Tlajo a adultos mayores (Gobierno Tlajomulco)

Entre los requisitos se encuentra presentar una solicitud, una semblanza de la trayectoria, identificación oficial, comprobante de domicilio y documentos que acrediten sus aportaciones, como reconocimientos, publicaciones, constancias o fotografías. Además, deberán entregar el respaldo de 25 personas mediante firmas e identificaciones o, en su lugar, una carta de postulación emitida por una organización de la sociedad civil.

La recepción de documentos permanecerá abierta hasta el 15 de julio en las oficinas del DIF Tlajomulco, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. También podrán enviarse por correo electrónico, conforme a lo establecido en la convocatoria publicada por el Ayuntamiento.

La ceremonia de reconocimiento y el anuncio de la persona ganadora están previstos para agosto, en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

“Esta es una gran oportunidad para demostrar todo lo que son, todo lo que valen y todo lo que han construido a lo largo de su vida. Queremos reconocer su talento, su sabiduría, su humildad y el legado que han dejado en Tlajomulco. Los invitamos de corazón a participar y compartir sus experiencias para que todas y todos podamos aprender de ellas”, expresó María Asención Álvarez Solís.