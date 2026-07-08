Realizan asamblea jubilados de la CFE y acuerdan mantener su lucha a escala nacional

Judith Espinoza y Elvira Chavoya, representantes del Movimiento Nacional de Jubilados de CFE y Enrique Velázquez, representante de la Alianza y Enrique Velázquez, representante de la Alianza Nacional de Jubilados.

El Movimiento de Jubilados de la CFE realizó una asamblea con mas de 250 afiliados de Jalisco y Nayarit, donde acordaron seguir con su lucha para revertir la decisión de recortarles sus pensiones.

La reunión se realizó en Guadalajara y ahí se habló de que la exigencia de los jubilados de personal de confianza de la CFE va más allá del recorte a sus ingresos, sino que se busca sentar un precedente para que en México no se normalice ir en contra de conquistas ya ganadas y que se aplique en forma retroactiva una ley.

Elvira Chavoya Arana, representante en Jalisco del Movimiento de Jubilados de la CFE, explicó que, así como les sucedió el recorte de sus pensiones a ellos, así le puede suceder a otros gremios.

“Hoy no venimos únicamente a hablar de pensiones. Venimos a hablar de un principio que protege a todos los mexicanos, la certeza de que las reglas bajo las cuales construimos nuestro patrimonio y nuestro futuro sean respetadas. Nuestra organización nació para defender los derechos de miles de jubiladas y jubilados. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendimos que nuestra causa va mucho más allá de un solo sector”, argumentó.

“Cuando un derecho previamente adquirido puede modificarse de manera retroactiva, no solamente se afecta a los jubilados, se genera incertidumbre para cualquier persona que confía en las instituciones”, subrayó Elvira Chavoya.

La mayoría de los 93 mil jubilados afectados con el recorte de pensiones en la CFE, en Pemex y en la banca de desarrollo (Nacional Financiera, Bancomext y Banrural), presentaron juicios de amparo. Sin embargo, prácticamente todos han sido rechazados.

Enrique Velázquez, representante de la Alianza Nacional de Jubilados, afirmó que la importancia de la organización que se está conformando en todo el país, es dar el mensaje de que la lucha seguirá adelante, pese al fallo de los jueces.

“Algo que es muy importante es continuar con nuestra visibilidad en los diferentes lugares y que se vea que hay una coordinación entre todos los integrantes de la Alianza y entre todas las ciudades más importantes del país”, dijo.

Otra vía que están insistiendo es que ante lo que consideran una “ilegalidad”, legisladores federales de MC, PAN y PRI respaldan que se haga una “reforma a la reforma” y se corrija la injusticia que viven.

La reforma establece que ninguna pensión pueda exceder del sueldo mensual de la presidenta de la república, esto es, alrededor de 134 mil pesos.

Muchos jubilados han visto como pierden créditos hipotecarios o servicios de salud, ante la reducción de sus ingresos.