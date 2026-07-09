Inician renovación de la Privada San Rafael en San Miguel Cuyutlán

El Ayuntamiento de Tlajomulco inició la renovación de la Privada San Rafael, en la delegación de San Miguel Cuyutlán, una obra que contará con una inversión de 2.1 millones de pesos y que busca mejorar las condiciones de movilidad en esta vialidad.

El proyecto contempla la colocación de pavimento con empedrado tradicional, machuelos y otras adecuaciones para sustituir la terracería, reducir la erosión durante el temporal y facilitar el tránsito de vehículos y peatones.

Durante el arranque de la obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que los proyectos de infraestructura se definen en conjunto con la comunidad.

“Se trata, pues, de que estemos en coordinación con todos los vecinos para estar retroalimentando. Todas las acciones, obras, proyectos y políticas públicas que hemos tenido han partido de mesas de trabajo, de diálogo con los vecinos, de construcción de las cosas y, sobre todo, con un alto sentido de responsabilidad de lo que es de ustedes, que es el recurso público, que son sus impuestos y que es su dinero”, dijo.

El alcalde informó que esta intervención se suma a otras obras ya concluidas en la delegación, entre ellas la rehabilitación de la calle Iturbide, una capilla de velación, el equipamiento de un pozo profundo y la construcción de un vado vehicular, con una inversión acumulada de 17.8 millones de pesos.

Obras en San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, adelantó que en los próximos meses se ejecutará una nueva etapa de proyectos con una inversión cercana a los 23 millones de pesos para la renovación de vialidades.

“Casi 23 millones de pesos en inversión en renovación de vialidades. En específico, estamos aquí en la calle San Rafael, donde los vecinos se pusieron de acuerdo y metieron unas líneas de agua, y nosotros vamos a terminar la tarea aplicando un empedrado tradicional; vamos a acomodar alumbrado, vamos a hacer esquinas incluyentes”, adelantó.

“Pero con esto ya acabar el tema de la terracería y de que en el temporal esté haciendo erosión de la calle, socavando, que los vehículos tengan conflicto y, en una segunda etapa, terminar las banquetas (…) vamos a trabajar, por ejemplo, en la continuación de Iturbide; quedó una parte a medias, ya la vamos a conectar directamente a la carretera de San Juan Evangelista o a la que nos lleva a San Juan Evangelista”, añadió.

Además de la Privada San Rafael, el municipio informó que continúan en ejecución proyectos como el Centro Cultural y Mercado de Artesanías, así como la rehabilitación de las calles Juárez, Callejón Zúñiga y otras vialidades de Nuevo San Miguel.