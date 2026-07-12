A la federación también le atañe atender crisis del agua en Jalisco

El legislador de MC, Omar Cervantes Rivera.

La Federación también debe asumir responsabilidades en la atención de la crisis del agua que enfrenta Jalisco.

Esto afirmó el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Omar Cervantes Rivera, al presentar ante el Pleno del Congreso del Estado, una iniciativa de acuerdo legislativo para exhortar a diversas autoridades federales a informar sobre concesiones, descargas contaminantes, inspecciones e inversión en infraestructura hídrica.

“El agua no conoce fronteras administrativas ni colores partidistas. Recorre cuencas, atraviesa estados y exige que todas las autoridades hagan la parte que les corresponde”, afirmó el legislador.

La iniciativa plantea exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que remitan al Congreso del Estado informes sobre concesiones, permisos de descarga, inspecciones, sanciones, programas de restauración ambiental, vigilancia sanitaria y acciones para mejorar la calidad del agua en Jalisco.

Cervantes Rivera argumentó que el problema no puede atribuirse únicamente a autoridades estatales o municipales, ya que la federación tiene atribuciones directas en la administración de las aguas nacionales, la supervisión de concesiones, la vigilancia de descargas contaminantes, el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago y la inversión en infraestructura hidráulica estratégica.

En el caso de la Conagua, el exhorto propone solicitar información sobre las concesiones y asignaciones relacionadas con el abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara, los permisos de descarga vigentes, las inspecciones realizadas durante los últimos cinco años, los procedimientos administrativos iniciados, las sanciones impuestas y las acciones de monitoreo de la calidad del agua.

También plantea pedir a la Semarnat un informe sobre los programas e inversiones destinados a la restauración ambiental; a la Profepa, un reporte de las acciones de inspección y sanción por contaminación de cuerpos de agua, y a la Cofepris, información sobre las medidas de vigilancia sanitaria relacionadas con posibles riesgos para la población.

“No venimos a repartir culpas. Venimos a exigir responsabilidades”, sostuvo el legislador.

Además de los informes, la iniciativa propone exhortar a las autoridades federales competentes para que consideren recursos extraordinarios destinados al saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, la recuperación ambiental del Río Santiago, la protección del Lago de Chapala y la modernización de infraestructura hidráulica estratégica para Jalisco.

El acuerdo legislativo también plantea solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que valore la realización de una revisión específica sobre la administración de concesiones, permisos de descarga, inspecciones y recursos federales destinados a la gestión hídrica en la entidad.

Para Cervantes Rivera, atender la crisis del agua requiere una respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno.