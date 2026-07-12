Rescatan a 4 privados de la libertad en finca de seguridad de la mafia

El lugar quedó asegurado

Elementos del Ejército Mexicano rescataron a dos hombres adultos y dos menores de edad en una finca de seguridad situada en la Colonia Lomas de Tesistán, perteneciente al municipio de Zapopan, en el área conurbada de Guadalajara; en el sitio habría indicios de que operaba un call center clandestino además de que se incautaron artefactos explosivos.

Las personas que se hallaban en cautiverio estaban amenazadas y heridas a golpes; se presume que por lo menos dos, contaban con reporte de desaparición.

El inmueble está cerca de la confluencia de las calles Paseo de los Cedros y Paseo de las Catarinas, en la referida colonia.

La localización del lugar se suscitó la mañana de este 12 de julio, después de que a las 10:07 horas, se reportó al número de emergencias 911 la presencia de cuatro personas lesionadas.

Soldados llegaron antes que nadie al punto reportado y confirmaron que en el inmueble estaban hombres amarrados y heridos por agente contundente.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Jalisco y de la Comisaría de Zapopan, acudieron en apoyo del “primer respondiente" que en este caso fueron los efectivos del Ejército.

Los adultos rescatados son de una edad de alrededor de 30 años; los adolescentes tienen 16 y 15.

CASOS RECIENTES DE JÓVENES DESAPARECIDOS

El 25 de junio se conoció el caso de tres jóvenes estudiantes del Cecytej Puerto Vallarta que desaparecieron tras presuntamente haber sido enganchados por la delincuencia organizada.

Se trata de una muchacha de 18 años; un joven, de 17, y otra chica, de 14, quienes 11 días después llegaron sanos y salvos a casa de uno de sus familiares, pero la línea de investigación sobre el intento de reclutamiento por parte de la mafia, sigue vigente.

El 30 de junio, tres alumnos de la Secundaria Técnica 113, de la Colonia Lomas del Paraíso II, de Guadalajara, también desaparecieron tras su ceremonia de graduación.

Ellos tienen 15, 14 y 13 años de edad e igual que en el asunto anterior, llegaron con familiares tras haber estado nueve días ilocalizables. En este caso hay un hombre detenido y también se indaga la posible tentativa de reclutamiento mediante una falsa oferta de empleo de parte de la mafia

OPERADORES DE CALL CENTERS CLANDESTINOS TERMINARON MUERTOS

La Fiscalía de Jalisco recién informó la vinculación a proceso penal de Adrián “N”, señalado como partícipe en la desaparición y asesinato de ocho personas que laboraban en call centers clandestinos situados en La Estancia y Jardines de Vallarta, municipio de Zapopan, desaparecidos en mayo de 2023 y localizados muertos en un barranco de la misma demarcación.