AMBU fortalece los bosques urbanos con la Primera Jornada de Arborización 2026

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura verde del Área Metropolitana de Guadalajara y consolidar bosques urbanos más resilientes, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) llevó a cabo la Primera Jornada de Arborización 2026 en el Parque Luis Quintanar, en colaboración con Fundación Azteca.

La jornada reunió a autoridades estatales, personal de la agencia, colaboradores de la fundación y decenas de voluntarias y voluntarios que participaron en la plantación de 180 árboles donados por Fundación Azteca, entre ellos especies como fresnos y sauces, seleccionadas por su adaptación al clima de la región y su capacidad para fortalecer la biodiversidad y los servicios ambientales.

AMBU realiza la Primera Jornada de Arborización 2026 en el Parque Luis Quintanar (HECTOR HERNANDEZ)

Durante el arranque de la jornada, Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General de Gestión del Territorio, destacó que el Gobierno de Jalisco ha logrado superar las metas de reforestación. Recordó que durante 2025 se proyectó plantar 136 mil árboles, pero finalmente se sembraron más de 160 mil, por lo que este año la meta crece hasta alcanzar los 211 mil ejemplares.

Además, hizo un llamado especial a niñas y niños para que adopten los árboles y plantas que sembraron durante la jornada y les den seguimiento. “Regresen en unos meses para ver cómo ha crecido, cuídenlo y háganlo parte de su historia”, expresó al señalar que cada árbol representa un legado para las futuras generaciones.

AMBU realiza la Primera Jornada de Arborización 2026 en el Parque Luis Quintanar (HECTOR HERNANDEZ)

Un esfuerzo conjunto que va más allá de sembrar árboles

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche Petersen, agradeció la participación de las y los voluntarios, al considerar que su tiempo y compromiso son fundamentales para fortalecer las acciones de restauración ambiental que se realizan en Jalisco.

La funcionaria subrayó que este tipo de iniciativas solo son posibles mediante la colaboración entre instituciones públicas, iniciativa privada y ciudadanía, una alianza que permite ampliar el impacto de los programas ambientales.

“La reforestación que realizamos hoy se suma a la meta estatal de plantar 211 mil árboles en todo Jalisco. Esto significa que estamos contribuyendo a dejar un mundo mejor para las próximas generaciones y fortaleciendo las acciones para la protección de la vida y la restauración del medio ambiente”, afirmó.

Durante la jornada, las y los participantes no solo realizaron labores de plantación, sino que también recibieron acompañamiento técnico por parte del personal de AMBU para asegurar que cada ejemplar fuera establecido conforme a las mejores prácticas de arborización urbana, incrementando así sus posibilidades de supervivencia.

AMBU realiza la Primera Jornada de Arborización 2026 en el Parque Luis Quintanar (HECTOR HERNANDEZ)

Árboles que generan beneficios durante décadas

Más allá de la plantación, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos destacó que el éxito del programa depende del cuidado posterior de cada ejemplar. El Administrador General de AMBU, Jesús Alexandro Félix Gastélum, explicó que el Parque Luis Quintanar incrementó su cobertura foliar de 26.5 a 33.5 por ciento entre 2023 y 2026, resultado de las acciones permanentes de restauración y mantenimiento.

Añadió que cada árbol recibe seguimiento técnico mediante monitoreos mensuales, evaluaciones semestrales y mediciones anuales para garantizar su desarrollo.

“Los árboles son la única infraestructura urbana cuyo valor crece con el paso del tiempo. Capturan carbono, producen oxígeno, reducen contaminantes, regulan la temperatura, favorecen la infiltración de agua y brindan refugio y alimento a muchas especies. Cada árbol que plantamos representa una inversión en el futuro ambiental de nuestra ciudad”, señaló.

Estas acciones forman parte del Programa de Arborización 2026, mediante el cual AMBU incorporará mil 500 nuevos árboles en los 13 bosques urbanos bajo su administración, con el propósito de mejorar la calidad del aire, aumentar la captura de carbono, fortalecer la conectividad ecológica y generar espacios más saludables para las y los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

La agencia informó que continuará realizando jornadas de arborización durante el temporal de lluvias, promoviendo la participación de empresas, organizaciones civiles, instituciones educativas y ciudadanía para consolidar bosques urbanos preparados para enfrentar los desafíos ambientales de las próximas décadas.