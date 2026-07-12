Ofrecen bibliotecas de Tlaquepaque cursos de verano gratuitos

Las bibliotecas municipales de San Pedro Tlaquepaque ofrecerán cursos de verano gratuitos del 13 de julio al 14 de agosto, con actividades recreativas, culturales y de fomento a la lectura dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Durante cinco semanas, las y los participantes podrán integrarse a actividades de lectura en voz alta y en silencio, cuentacuentos, cuentos y juegos tradicionales, así como dinámicas grupales.

La subdirectora de Bibliotecas Municipales, Juana Ponce Ortega, informó que podrán participar personas desde los cuatro años de edad.

“Los cursos están dirigidos para personas desde cuatro años hasta adultas, todas y todos serán bienvenidos, habrá muchas sorpresas”, señaló.

Cursos de verano en Bibliotecas de Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Las actividades se desarrollarán en algunas bibliotecas públicas en horarios de 10:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. El programa busca aprovechar el periodo vacacional para fomentar el interés por los libros, el aprendizaje y la convivencia comunitaria.

“El objetivo es que tengan un aprendizaje en su vida y la oportunidad convivir y participar los juegos como lotería, bebe leche, cuentacuentos, entre otros”, explicó Ponce Ortega.

Las inscripciones permanecen abiertas. Las personas interesadas pueden acudir a la biblioteca municipal de su preferencia o solicitar información en la Biblioteca José Vasconcelos, al teléfono 33 3639 4363.

La red de bibliotecas municipales cuenta con espacios en Las Huertas, Toluquilla, El Tapatío, Las Juntas, López Cotilla, Miravalle, San Martín de las Flores, San Pedrito, San Sebastianito, Santa María Tequepexpan, Santa Anita y Tateposco.