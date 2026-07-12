Realizarán simulacro de seguridad en accesos a Guadalajara este lunes

Realizarán simulacro en Zona Metropolitana de Guadalajara

El Gobierno de Jalisco participará este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, en un simulacro de seguridad de alto impacto convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y evaluar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

El ejercicio se desarrollará en distintos tramos carreteros de ingreso a la Zona Metropolitana de Guadalajara y contará con un amplio despliegue de elementos de corporaciones de seguridad, así como personal de Protección Civil. Durante la actividad se realizarán maniobras operativas como parte de los protocolos de atención a emergencias.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía mantener la calma, ceder el paso a los vehículos de emergencia y evitar la difusión de información falsa, ya que el operativo podría llamar la atención de quienes transiten por las zonas donde se realizará el simulacro.