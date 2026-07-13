Con saldo blanco concluyó el simulacro de reacción interinstitucional realizado este lunes en siete puntos de ingreso carretero a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en el que participaron más de 600 elementos de corporaciones de seguridad y protección civil de los tres niveles de gobierno.

Concluye con saldo blanco simulacro de reacción en accesos carreteros de la ZMG (Cortesía)

El Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, informó que el ejercicio, impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se desarrolló sin incidentes y tuvo como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades ante una eventual contingencia, así como medir los tiempos de reacción y la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales.

Como parte del balance, se revisó el tiempo de arribo de las unidades a los puntos de control establecidos, el cual presentó variaciones debido a que los elementos se encontraban realizando labores ordinarias de vigilancia al momento de activarse la alerta. Alarcón explicó que este comportamiento es esperado y permite medir un escenario más cercano a una situación real.

“Es una aproximación a la realidad. Así como Protección Civil realiza simulacros por sismos, la mesa de seguridad evalúa sus capacidades ante cualquier eventualidad”, señaló el funcionario.

El simulacro forma parte de los acuerdos de coordinación entre el Gobierno de Jalisco y la V Región Militar para fortalecer la respuesta conjunta ante posibles emergencias.

Las autoridades informaron que el ejercicio se repetirá este martes 14 de julio a las 13:00 horas, en el mismo horario, aunque algunos de los puntos carreteros podrían modificarse para continuar evaluando la coordinación operativa entre las distintas corporaciones.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma durante el desarrollo del simulacro, ceder el paso a los vehículos de emergencia, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar difundir información no verificada o rumores en redes sociales.