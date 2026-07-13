Simulacro de seguridad en Jalisco registra tiempos de respuesta de entre 10 y 32 minutos

Los siete simulacros de respuesta ante emergencias de seguridad realizados este lunes en los principales ingresos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara concluyeron sin incidentes y con tiempos de reacción que oscilaron entre los 10 y los 32 minutos, informó el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón.

Simulacro (Cortesía)

De manera preliminar, el funcionario detalló que la respuesta más rápida fue de 10 minutos por parte de la Policía Estatal, en el punto ubicado sobre la carretera a Chapala, mientras que la más prolongada fue de 32 minutos por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Explicó que estas diferencias obedecen a que las corporaciones realizaban su patrullaje habitual al momento de activarse el ejercicio, por lo que algunas unidades se encontraban más cerca que otras de los puntos simulados.

En total participaron aproximadamente 600 elementos distribuidos en los siete accesos carreteros donde se desarrolló el simulacro. Alarcón adelantó que este martes, nuevamente a las 13:00 horas, se llevará a cabo una segunda jornada de ejercicios, aunque aún se definirán los puntos específicos en coordinación con la Región Militar.

Simulacro (Cortesía)

El coordinador señaló que el objetivo es evaluar y perfeccionar la capacidad de reacción interinstitucional, por lo que tras concluir la jornada sostendrán reuniones con los mandos de las distintas corporaciones para identificar aspectos que puedan mejorarse. Agregó que los simulacros representan una aproximación a escenarios reales, aunque reconoció que una emergencia verdadera puede presentar condiciones distintas.

Alarcón explicó que estos ejercicios contemplan distintos tipos de contingencias, como bloqueos carreteros provocados por grupos delictivos, persecuciones tras un robo, accidentes viales de gran magnitud o cualquier situación que requiera la intervención coordinada de cuerpos de seguridad y protección civil. En el operativo participaron tanto corporaciones policiales como unidades de Protección Civil estatal y municipales.

Finalmente, descartó que la realización de estos simulacros responda a una amenaza específica o a información sobre un posible hecho violento. Indicó que se trata de un ejercicio preventivo impulsado por la Región Militar para fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reiteró que los operativos de vigilancia cotidiana continúan desarrollándose con normalidad.