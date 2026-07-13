Guadalajara da un impulso a la independencia de 238 jóvenes con apoyo para pagar la renta

Ante el incremento en el costo de las rentas y las dificultades que enfrentan las nuevas generaciones para independizarse, el Gobierno de Guadalajara entregó en el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) los primeros recursos del programa Apoyo de Renta para Jóvenes, que beneficiará a 238 personas.

Apoyo de Renta para Jóvenes

Cada beneficiario recibirá 3 mil pesos mensuales durante siete meses, para un total de 21 mil pesos en 2026, con el propósito de contribuir al pago de una vivienda cercana a sus lugares de trabajo o estudio.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que se trata de un programa piloto que busca acompañar a las nuevas generaciones en una etapa decisiva de su vida.

“Aplicaron más de mil jóvenes a la convocatoria, pero ustedes fueron los seleccionados para este proyecto, que repito, es piloto, pero nace con mucho corazón. Creemos en ustedes. Creemos que pueden alcanzar sus sueños y nos va a encantar acompañarles en todo lo que viene”, expresó.

De los 238 apoyos otorgados, 141 corresponden a mujeres y 97 a hombres. Además, más de la mitad se concentra en comunidades de zonas como La Barranca de Huentitán, Oblatos, Tetlán y La Industrial, con prioridad para personas en condiciones de vulnerabilidad.

El interés por el programa superó ampliamente el número de apoyos disponibles: 3 mil 338 jóvenes se registraron en la plataforma, se generaron 435 citas de atención y asesoría y finalmente fueron seleccionadas las 238 personas que cumplieron con los requisitos y condiciones establecidos.

Apoyo de Renta para Jóvenes

Una apuesta por los jóvenes y por vivir en Guadalajara

El programa forma parte de la estrategia Vivienda para Vivir Bien, integrada por ocho acciones con las que el municipio busca ampliar las alternativas habitacionales y enfrentar el desplazamiento de población hacia la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con lo expuesto durante la entrega, cada año alrededor de 8 mil 800 personas dejan la ciudad para establecerse en municipios periféricos. Frente a este fenómeno, el apoyo a la renta pretende facilitar que las y los jóvenes permanezcan cerca de sus actividades cotidianas y cuenten con mejores condiciones para construir un proyecto propio.

“Es la oportunidad de gozar, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de compartir”, señaló Vero Delgadillo al destacar que disponer de un espacio independiente y seguro puede abrir nuevas posibilidades para el desarrollo personal y profesional.

Karina Anahí Hermosillo Ramírez, coordinadora general Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, señaló que contar con un lugar para vivir representa también estabilidad, cercanía y tiempo para estudiar, trabajar, descansar y tomar decisiones sobre el futuro. Consideró que el programa municipal constituye una respuesta concreta ante las dificultades de acceso a la vivienda.

Por su parte, la directora de la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, Otilia Guadalupe Pedroza Castañeda, destacó que los altos precios de las rentas y los requisitos de arrendamiento dificultan la independencia de miles de jóvenes, por lo que el programa busca darles una oportunidad para desarrollar autonomía y construir nuevas experiencias.

Entre las beneficiarias, Alisa Alejandra López Ríos señaló que recibir el recurso significa la posibilidad de comenzar una vida independiente y avanzar con mayor tranquilidad hacia sus metas. También Olaf Vizcarra y Guadalupe Alfaro reconocieron la importancia de contar con un respaldo económico para mejorar sus condiciones y enfrentar los gastos de vivienda.

Apoyo de Renta para Jóvenes

Guadalajara y Jalisco suman esfuerzos por la vivienda joven

El esquema municipal se suma a las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda rentada. Guillermo Medrano Barba, director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, explicó que el estado cuenta con el programa Mi Primera Renta, que prevé beneficiar a más de mil 100 jóvenes con 2 mil 500 pesos mensuales para el pago de arrendamiento.

“Vamos a pilotear este programa que es único en el país, no hay ningún otro municipio que lo esté haciendo, que le dé un apoyo a nuestros jóvenes, 3 mil pesos. Y el único estado de la República que también le entró fue el estado de Jalisco”, afirmó Delgadillo, quien reconoció el respaldo del gobernador Pablo Lemus.

A la entrega también asistió Mario Silva Rodríguez, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, así como legisladores federales y locales, funcionarios estatales y regidores tapatíos.

Con un presupuesto de 5 millones de pesos, Apoyo de Renta para Jóvenes representa una primera experiencia municipal para atender uno de los principales obstáculos que enfrentan las nuevas generaciones: encontrar un lugar asequible donde vivir. Más allá del subsidio, la apuesta es que permanecer cerca del estudio y el trabajo permita recuperar tiempo, reducir traslados y dar a los jóvenes mejores condiciones para construir su independencia y su futuro.

Apoyo de Renta para Jóvenes

PARA SABER

● Tipo de apoyo: 3,000 pesos mensuales durante 7 meses (21 mil pesos para este 2026).

● Beneficiarios: 238 personas (141 mujeres y 97 hombres).

● Presupuesto asignado en las Reglas de Operación: 5 millones de pesos.

● 3,338 interesados registrados en la plataforma.

● 435 citas de atención y asesoramiento generadas.

● 238 resultaron beneficiarias al cumplir con todos los requisitos y condiciones.

● Priorización a personas en situación de vulnerabilidad: las Comunidades de La Barranca de Huentitán, Los Oblatos, Tetlán y La Industrial (norte, sur y oriente de la ciudad) concentran más del 50% del apoyo de este programa.