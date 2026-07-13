Piden que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga para atender crisis de agua sucia en Guadalajara

Los legisladores Leonardo Almaguer y José Luis Sánchez y la regidora del PT en Tlaquepaque.

Ante la gravedad del problema de salud pública que representa el agua sucia que abastece el SIAPA a los hogares, los diputados federal y local del PT, José Luis Sánchez y Leonardo Almaguer, piden que intervenga la presidenta Claudia Sheinbaum.

La crisis de agua que vive el Área Metropolitana de Guadalajara exige la intervención de los tres niveles de gobierno y los poderes Ejecutivo y legislativo y por ello, debe convocarse también al gobierno federal.

“Se requiere una interlocución y diálogo directo con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, para pedir su intervención para el diagnóstico técnico y científico del problema del agua, que es vital, y su apoyo financiero. También se requiere información acerca de la presa El Zapotillo que se creó justamente para aliviar parte del problema del agua de la zona metropolitana de Guadalajara”, dijo José Luis Sánchez, quien es también el líder estatal del PT.

Los legisladores petistas también proponen realizar una Reunión Cumbre por la Salud y la Vida en la que participen el gobernador Pablo Lemus, los alcaldes metropolitanos, legisladores locales y federales de Jalisco, de todos los partidos, así como académicos expertos en temas hídricos y de salud pública, dijo el legislador federal.

“(Proponemos) la convocatoria a una cumbre por la salud y la vida, en la que participen los presidentes municipales de la zona metropolitana, el gobernador, todos los partidos políticos, los diputados federales que tiene Jalisco y los diputados locales”, dijo José Luis Sánchez.

A esa cumbre a la que aún no se tiene fecha para su realización, se va a convocar a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y para ello se va a buscar el diálogo con la rectora general, Karla Planter, con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez y con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En la rueda de prensa realizada en el Congreso del Estado, se afirmó que debe destituirse de su cargo al director del SIAPA, Ismael Jáuregui, ante la negativa a comparecer ante los diputados, a quienes les ha cancelado tres veces la cita a rendir cuentas.

El legislador Leonardo Almaguer dijo que es preocupante el creciente número de colonias que reciben agua sucia, lo que puede generar un problema grave de salud pública en la capital de Jalisco.

Almaguer fue claro al señalar que no aceptarán ningún tipo de privatización del SIAPA y le dicen no a un eventual crédito.

A Almaguer le preocupa que de persistir esta agua contaminada en los hogares, se pueden presentar casos de gastroenteritis, enfermedades de los riñones y del hígado.

Al final, dijo que esperan una pronta respuesta del SIAPA para hacer un recorrido por la red de abasto de agua, desde Ocotlán, hasta las plantas potabilizadoras en Miravalle, el Cerro del Cuatro y Polanco.

A la rueda de prensa también asistió Andrea Ramírez, regidora del PT en el Ayuntamiento de Tlaquepaque.