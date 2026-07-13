Tlajomulco impulsa salud sexual con pruebas gratuitas

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El Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección de Diversidad Sexual, encabezó la jornada comunitaria de salud preventiva “Que no te metan gol”, con el objetivo de descentralizar servicios, promover la cultura de la prevención y asegurar atención digna e incluyente.

La intervención se realizó en la Plaza Principal de Tlajomulco de Zúñiga, en el marco de la transmisión en vivo del partido mundialista entre Inglaterra y Noruega, logrando la aplicación de más de 300 pruebas rápidas de diagnóstico oportuno.

La estrategia se consolidó gracias a la articulación transversal entre el Gobierno estatal, el Ayuntamiento de Tlajomulco, el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), el Cabildo de la Diversidad y la Red de Embajadoras y Embajadores LGBTIQ+.

Las y los asistentes accedieron a pruebas gratuitas, confidenciales y seguras para VIH, sífilis y hepatitis C, además de módulos de orientación personalizada en salud sexual y reproductiva.

Viviana Daniela Arce Corona, Directora de Diversidad Sexual de Jalisco, destacó que generar espacios seguros para pruebas rápidas fortalece la detección oportuna, reduce estigmas y fomenta una cultura de prevención basada en derechos humanos.

Con esta estrategia, la Dirección de Diversidad Sexual reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas con enfoque humanista y de proximidad social, garantizando que la prevención y el bienestar integral sean accesibles para todas, todos y todes en cada región de la entidad.

La jornada también permitió visibilizar la importancia de acercar los servicios de salud a espacios comunitarios y recreativos, donde la ciudadanía puede acceder de manera directa y sin barreras a diagnósticos oportunos. Este modelo de intervención busca replicarse en otros municipios del AMG y regiones del estado, con el fin de ampliar la cobertura y fortalecer la cultura de la prevención.

Las autoridades locales coincidieron en que la descentralización de los servicios de salud sexual es clave para garantizar igualdad de acceso. Subrayaron que la colaboración interinstitucional y el trabajo con colectivos LGBTIQ+ son fundamentales para construir comunidades más informadas, libres de estigmas y con pleno ejercicio de sus derechos.