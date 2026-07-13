Llevan a Puente Grande a presunto asesino de joven desaparecida en Tonalá

Karen fue reportada como desaparecida; la hallaron muerta

El presunto asesino de la joven Karen Miranda Ayala Torres, de 20 años, fue capturado por la Fiscalía de Jalisco, luego de que la muchacha desapareció el pasado 6 de julio en Tonalá, y cuatro días después fue hallada muerta con huellas de violencia.

Iván “N” es el señalado como feminicida; según informó la Fiscalía todo ocurrió este 7 de julio, “cuando al parecer él y la víctima se encontraban conviviendo en un balneario del municipio de Tonalá”.

El cadáver de Karen fue localizado el viernes 10 de este mes, en un barranco, cerca de Las Pilitas y del Camino a Colimilla, en el municipio referido.

Debido a la zona en donde se encontraba tuvo que intervenir el personal de bomberos.

Derivado de las pesquisas de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios de la Fiscalía del Estado se estableció que el presunto feminicida y la muchacha estuvieron en un balneario y luego se trasladaron “hasta otro punto donde inició una discusión por un supuesto reclamo económico, lo que derivó en un forcejeo” en el que Iván “N” la empujó y provocó que ella se golpeara la cabeza y quedara inconsciente.

El ahora detenido trasladó a la joven en un vehículo y la abandonó en un barranco en la colonia Prados de los Tulipanes, del mismo municipio, pero al parecer todavía no estaba muerta.

La víctima falleció ahí y su cadáver fue localizado, el 10 de julio, luego de que se iniciara la carpeta de investigación en respuesta a una denuncia por su desaparición.

Tras su aprehensión, al presunto feminicida se le trasladó al complejo penitenciario de Puente Grande, en donde fue puesto a disposición de un juez que analizará las pruebas de la Fiscalía para decidir si lo deja vinculado a proceso.