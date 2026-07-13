Más de 200 viviendas resultaron afectadas por las lluvias en Tlajomulco

Más de 200 viviendas resultaron afectadas por las lluvias registradas durante el fin de semana en Tlajomulco, de acuerdo con el reporte de Protección Civil municipal. Este lunes, personal de distintas dependencias del Ayuntamiento participó en una MacroBrigada para continuar con las labores de limpieza y recuperación.

Las intervenciones se concentraron en la calle Flaviano Ramos, desde su cruce con Abasolo; el fraccionamiento Rinconadas del Valle; la calle Francisco Robles; la zona de los cárcamos de bombeo de Hacienda de Los Eucaliptos; Los Nogales y Lomas del Sur.

También se mantienen trabajos en Rinconada del Sol, El Derramadero, Valle de Los Encinos y el Centro de Tlajomulco. Las labores incluyen limpieza de viviendas y espacios públicos, retiro de material arrastrado por el agua y trabajos para restablecer la movilidad.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que personal de Cercanía y Corresponsabilidad Social realiza un levantamiento para determinar los daños y definir los posibles apoyos para la reposición de menaje.

“Todo el ejercicio preventivo valió la pena. Quiero decirles que para la situación que vivimos pudimos tener la conclusión de que todo el trabajo previo de desazolves y lo que se estuvo haciendo con las cuadrillas 24/7 sirvió para que tuviéramos el mal menor. Pero el mal menor no fue sencillo. Tenemos el registro ahorita de Protección Civil de que fueron afectadas más de 200 viviendas. (…) Vamos a agotar hasta el límite de nuestros alcances para poder volver a la regularidad. Lo que queremos es que sea de manera ordenada, que sea de manera estratégica, que sea, sin duda, con mucho compañerismo y trabajo en equipo”.

Entrega Tlajomulco apoyos a familias (Gobierno Tlajomulco)

En el operativo participan Protección Civil y Bomberos, Servicios de Emergencia, el Sistema DIF Tlajomulco, Servicios Médicos Municipales y otras áreas del gobierno local, con maquinaria, camiones y cuadrillas.

La directora general del DIF Tlajomulco, Anabel Rubio, informó que fueron habilitados dos espacios como albergues temporales en caso de ser necesarios. La dependencia también participa con catres, colchonetas, despensas, agua, insumos para la limpieza de viviendas y artículos de higiene personal.

El coordinador general de Servicios de Emergencia, Miguel Castañeda Agüero, indicó que las labores continuarán en las colonias afectadas hasta restablecer las condiciones habituales.

A los trabajos se sumaron habitantes de las zonas intervenidas y otros ciudadanos. El Ayuntamiento informó que entregó Tlajovales con valor de 600 pesos a quienes participaron en las labores de recuperación, los cuales podrán ser canjeados en comercios autorizados de las comunidades.

Para reportar situaciones que requieran atención, el municipio mantiene disponibles el número de emergencias 911 y la línea del C5 Tlajomulco, 33 3283 4545.