Mi Bici Eléctrica duplica uso y supera 70 mil viajes

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A un mes de su puesta en marcha, el sistema Mi Bici Eléctrica alcanzó 73 mil 428 viajes, consolidándose como una alternativa eficiente de movilidad urbana en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Entre el 10 de junio y el 10 de julio de 2026, las bicicletas eléctricas registraron un promedio de 2 mil 441 viajes diarios, con nueve recorridos por unidad cada día, más del doble del promedio de las bicicletas mecánicas, que realizan alrededor de cuatro viajes diarios.

La red se fortaleció con 70 estaciones eléctricas habilitadas y la reubicación de 53 estaciones mecánicas en puntos estratégicos, ampliando la cobertura del sistema. Actualmente operan 700 bicicletas eléctricas, tras un crecimiento gradual que inició con 200 unidades en la primera semana.

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Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora de Gestión del Territorio, destacó que la incorporación de bicicletas eléctricas confirma la disposición ciudadana a adoptar nuevas alternativas de transporte sustentable. Por su parte, Antonio Martín del Campo, Director General de Mi Bici Pública, subrayó que el objetivo es alcanzar 8 mil 500 unidades y 800 estaciones, para convertir al sistema en el más robusto de América Latina.

La duración promedio de los recorridos es de 12 minutos, lo que confirma su uso como solución de última milla y conexión con otros modos de transporte. Para garantizar disponibilidad, se implementó una estrategia logística de recambio de baterías y distribución diaria de unidades en estaciones.

Mi Bici invita a las y los usuarios a realizar un uso responsable de las bicicletas eléctricas, anclando correctamente las unidades al concluir cada viaje para asegurar su recarga y disponibilidad.