Presentará Gobierno de Jalisco reforma para sancionar el acceso de menores a máquinas tragamonedas

El Gobierno de Jalisco presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar el Artículo 142-A del Código Penal estatal, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al uso de máquinas tragamonedas y otros dispositivos de juegos de azar.

El anuncio fue realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien explicó que la propuesta busca priorizar el interés superior de la niñez, prevenir la ludopatía y reducir los riesgos que estas prácticas representan para el desarrollo integral de las infancias y adolescencias.

“El interés principal de esta iniciativa es proteger a nuestras niñas, prevenir la ludopatía, reducir el riesgo para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes (...) Lo que principalmente nos preocupa y nos ocupa en Jalisco es la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó el mandatario.

La reforma plantea incorporar como conducta delictiva el facilitar, inducir o promover que menores de edad participen en juegos de azar mediante máquinas tragamonedas o cualquier dispositivo mecánico con ese fin.

Además, la iniciativa propone establecer en la legislación una definición expresa del concepto de “azar”, con el propósito de evitar interpretaciones ambiguas y brindar mayor certeza jurídica al momento de aplicar la norma.

Otro de los ejes de la propuesta es el endurecimiento de las sanciones para quienes permitan o fomenten este tipo de actividades con niñas, niños y adolescentes.

El gobernador hizo un llamado a las y los diputados locales para analizar y respaldar la iniciativa, al considerar que representa una medida para fortalecer la protección de los derechos de la infancia en Jalisco.

Asimismo, el proyecto contempla la implementación de campañas de prevención y sensibilización dirigidas a la población, con el fin de informar sobre los riesgos de la ludopatía y desalentar la participación de menores de edad en juegos de azar.