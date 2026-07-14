La bancada de MC en el Congreso exige que el gobierno federal asuma su responsabilidad en la crisis del agua

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La bancada de MC en el Congreso local le pidió al gobierno federal que se responsabilice de la parte que le corresponde y que cumpla con el saneamiento del río Santiago, ya que de ese afluente llega 60% del agua que consume la ciudad y la cuenca está contaminada por descargas industriales.

El coordinador emecista, José Luis Tostado Bastidas, afirmó que apoyarán cualquier opción financiera que presente el gobernador para atender el problema de la calidad del agua.

En una rueda de prensa realizada en el patio central del Congreso, Tostado y las legisladoras del partido naranja repartieron críticas a los diputados de Morena, al PAN, al PRI, a Futuro y Hagamos, a quienes responsabilizaron del abandono y de irregularidades en el SIAPA.

El líder de la bancada naranja sostuvo que la oposición no debe tener la ‘piel delgada’.

“Nooombre, que no sean tan de ‘piel delgada’. Son buenos para repartir, pero no quieren quedarse con ninguna. No, no, no, tenemos que recibir una información, que no hemos recibido y que recibiremos día de hoy, tenemos que analizarla todos, está en la responsabilidad de los 38 diputados que integran esta Legislatura y a partir de ahí, revisemos que sí y que no, en que estamos de acuerdo, en que tenemos dudas, en que apoyaríamos. Bienvenido el debate, tenemos que pensar en Jalisco y espero que mis compañeros diputados piensen en ello. Si estamos esperando la solución en la federación, que se nos quiten las ganas, hoy vimos la reacción de la presidenta de la república en la mañanera del día de hoy sobre este tema”, precisó.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, hizo un llamado a los legisladores del bloque opositor a que hagan su trabajo y se dejen de usar el problema del agua, como un tema político.

“Más que otra cosa queremos que se pongan a hacer su trabajo. Jalisco está haciendo su parte con recursos del estado, con reasignaciones y movimientos entre partidas presupuestales por más de 2 mil 500 millones de pesos y nosotros confiamos que los diputados tengamos altura de miras para poder analizar estos proyectos y este Plan integral y que, por supuesto, se podrá nutrir y fortalecer con las visiones de distintos diputados. También hay que aclarar que no somos expertos, confiemos en los que hicieron este trabajo y a nosotros nos va a tocar analizar que cada peso de estos recursos se utilice adecuadamente”, afirmó.

Los legisladores de MC subrayaron que para resolver el problema de cartera vencida que tiene el SIAPA, deben pagar el consumo de agua las oficinas del Poder Judicial, los ayuntamientos, así como las empresas.