Entrega el secretario de Gobierno el Plan Hídrico Estatal al Congreso del Jalisco

. Salvador Zamora Zamora, hizo entrega del documento que contiene el Plan Hídrico Estatal.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, hizo entrega al Congreso del Estado del documento que contiene el Plan Hídrico Estatal.

El Plan incluye 400 cuartillas y busca atender en forma inmediata el problema de la mala calidad del agua que llega a miles de habitantes y habla de las acciones a mediano y largo plazo que se harán por parte del SIAPA.

Ante preguntas insistentes de los reporteros, el funcionario estatal aclaró que el documento no incluye ninguna petición para solicitar un crédito o buscar la aprobación para una asociación público privada que soporte las obras hidráulicas que necesita la ciudad.

Esa iniciativa se enviará por separado, sin embargo, no precisó para cuando se presentará el Plan Financiero.

“La propuesta económica tiene que ver con otra cosa. Ese asunto también se tendrá que discutir en su momento en el Congreso. En este momento, incluye los proyectos que se necesitan a corto, a mediano y a largo plazo, y como lo dijimos, este Plan está abierto a la retroalimentación y al trabajo técnico de las y los diputados”, subrayó.

El Plan Hídrico tuvo aportaciones de la iniciativa privada, así como de académicos, de especialistas en materia de agua y se construyó pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. “Venimos a entregar el documento y esperamos que los diputados estudien el Plan”, respondió.

Salvador Zamora estuvo acompañado de legisladores de MC y no habló de cuánto dinero se gastará en la compra de garrafones de agua, en los vales para llenar garrafones en purificadoras, ni en las plantas potabilizadoras que se instalarán en las colonias.

“No quisiera meterme a cifras, más bien a los programas, más bien de que va a constar como se anunció el día de ayer. Se van a instalar plantas potabilizadoras en diferentes colonias de la ciudad, en algunos municipios, se van a comprar garrafones de agua, también se le van a poder otorgar a los ciudadanos vales para que puedan cambiar en los centros de potabilización que ya están establecidos y con los que se están firmando convenios para que con los vales las y los ciudadanos puedan asistir a estos lugares a canjear vales por garrafones de agua y también un programa de distribución de pipas de agua” dijo.

El funcionario estatal dijo que el primer plazo para que haya agua limpia en los hogares será en septiembre próximo y el segundo plazo será en marzo de 2027, tal y como lo había anticipado el gobernador Pablo Lemus.

Zamora puntualizó que primero quiere el Plan Hídrico se analice entre los legisladores y en forma posterior se hará la petición formal de dinero al Congreso.