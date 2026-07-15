El Congreso creó la nueva Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales

Las diputadas Adriana Medina (MC) y Alondra Fausto (PRI), en una de las votaciones, anoche.

Por fin, después de seis meses de que debieron estar listas, en sesión del Congreso efectuada la noche de este miércoles, se aprobaron las reformas secundarias en materia de transparencia, con 35 votos a favor de todas las bancadas parlamentarias.

De esta forma, se crearon la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Con las reformas, se integrará la Agencia de Transparencia, que estará bajo la tutela de la Contraloría Estatal y revisará los recursos de revisión que interpongan ciudadanos cuando les nieguen información el gobierno de Jalisco, los 125 ayuntamientos y los organismos públicos descentralizados.

La nueva Agencia que reemplaza en parte al Instituto de Transparencia -ya extinto- se integrará por un titular y dos vocales y los nombramientos los propondrá el gobernador Pablo Lemus y los ratificará con voto calificado, el Congreso local.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, explicó a detalle parte de las reformas en materia de transparencia.

“Se propone que la autoridad garante local sea la Contraloría del Estado, por medio del órgano administrativo desconcentrado denominado Agencia de Transparencia, que conocerá de los asuntos en materia de transparencia y protección de datos personales que los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y de los municipios. Con miras a que la autoridad garante mantenga un espíritu ciudadano, de compromiso social inclusivo y transparente, se propone que esta Agencia quede integrada por tres personas designadas por el Poder Ejecutivo y ratificadas por mayoría calificada de los diputados de este Pleno”, dijo Bravo.

El diputado de Morena, Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, reconoció la importancia de las reformas aprobadas y agradeció la participación que tuvieron académicos de las universidades locales en la creación de las dos nuevas leyes.

“Estoy seguro de que a partir de la publicación de este paquete de leyes en materia de transparencia, nuestro estado -lo digo con mucho orgullo y mucha responsabilidad- se coloca nuevamente a la vanguardia a nivel nacional en materia de transparencia”, enfatizó Barragán.

Válido el Plan B electoral en Jalisco

Por otra parte, el Congreso local también declaró la validez de las reformas a siete artículos del Código Electoral de Jalisco, conocidas como Plan B, avaladas por la mayoría de los ayuntamientos de Jalisco.

Estas reformas establecen que ningún ayuntamiento puede tener más de 15 regidores en los municipios con más de 500 mil habitantes, impone un tope salarial para los consejeros del IEPC y magistrados del Tribunal Electoral Estatal -quienes no podrán ganar más que la presidenta de la república- y obliga a los candidatos al siguiente proceso electoral, a presentar información patrimonial, fiscal, de intereses, así como exámenes médicos en formatos accesibles y verificables.

La sesión concluyó a las 21.00 horas, con la asistencia al cierre de 29 de los 38 legisladores.