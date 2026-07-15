Llama Tlajomulco a fortalecer al Siapa

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, hizo un llamado a los distintos órdenes de gobierno y a los municipios metropolitanos para fortalecer al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) mediante un esquema de coordinación institucional.

El alcalde expresó su respaldo al llamado realizado por el gobernador Pablo Lemus para trabajar de manera conjunta en la atención de los problemas relacionados con el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Invitamos respetuosamente a los municipios, invitamos a los niveles de gobierno, a las autoridades. Desde luego, estamos cerrando filas también con el gobernador Pablo Lemus para que este tema tenga como principal objetivo la coordinación y el trabajo en equipo, porque si trabajamos en equipo y desde nuestras trincheras contribuimos cada quien como podamos, estoy seguro de que vamos a sacar este reto adelante. Desde Tlajomulco cuentan con nosotros y vamos a darle con toda la fuerza”, señaló.

Velázquez Chávez sostuvo que la problemática del agua requiere la participación de los tres niveles de gobierno y una estrategia de largo plazo, al considerar que se trata de una situación acumulada durante décadas.

El presidente municipal explicó que las obligaciones históricas de Tlajomulco con el SIAPA corresponden al suministro de agua en bloque y no a la operación directa del servicio dentro del municipio.

Añadió que desde hace varios meses el Ayuntamiento mantiene una mesa de trabajo permanente con el organismo para revisar la infraestructura relacionada con Tlajomulco, proyectos estratégicos y compromisos institucionales.

“Hemos ido avanzando fuertemente, tenemos que decirlo, con la Planta Potabilizadora P5. Ya con agua superficial hemos podido avanzar mucho en llegar con agua a colonias donde nunca había llegado y vamos a continuar con esta lógica de poder seguir trabajando en equipo y también asumiendo nuestra responsabilidad. Nosotros estamos claros de que podemos contribuir bastante en lo que nos corresponde”, dijo.

“Por ello ya tenemos un par de meses con una mesa instalada que nos permita tener una agenda muy clara con el SIAPA. Una agenda donde revisemos la infraestructura pendiente que tenemos, pero que también veamos si tenemos alguna deuda, alguna situación para poder empatar con lo que ya hemos hecho, con lo que hemos donado y con lo que tengamos hacia adelante para poder seguir generando una mejor condición para el organismo que atiende a la ciudad”, afirmó.

El alcalde reiteró que el Gobierno de Tlajomulco continuará colaborando con el Gobierno de Jalisco y el SIAPA para impulsar proyectos de infraestructura hidráulica y mejorar la prestación del servicio de agua en la metrópoli.