El bloque opositor en el Congreso exige que se apruebe cuanto antes descuento de 100% a colonias que reciben agua sucia

La legisladora Claudia Murguía señaló que el descuento mitigaría la crisis del agua a los vecinos afectados.

Diputados del bloque opositor exigen que el pleno del Congreso local someta a votación, una propuesta que hicieron los legisladores del PAN, PRI, Morena, Hagamos, Futuro y Partido del Trabajo (PT), a fin de otorgar 100% de descuento a alrededor de 700 mil habitantes de 200 colonias que reciben agua sucia por parte del SIAPA.

Únicamente las bancadas de MC y del Partido Verde no se sumaron a la proposición.

La legisladora del PAN, Claudia Murguía Torres, en entrevista previo a la sesión, explicó cuál es el alcance que tiene la iniciativa para mitigar la crisis del agua que viven miles de personas en sus hogares.

“La Ley Fiscal del estado de Jalisco lo prevé, la Ley de Agua lo prevé, está completamente fundado y motivado y por lo menos, es una medida que busca tratar de aminorar el daño que está hoy padeciendo la gente de la zona metropolitana de Guadalajara. La suscribimos los seis grupos parlamnetarios que te comento, la presentamos por la mesa Directiva la sesión pasada y está turnada a la Comisión de Hacienda”, dijo Murguía.

Ya en la sesión extraordinaria de este miércoles, la legisladora de Morena, Itzul Barrera, pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Alondra Fausto, que el descuento de 100% a los hogares que reciben agua sucia, se votara en ese momento, al tratarse de un tema urgente.

“Algunas y algunos compañeros que formamos parte de la Comisión de Hacienda solicitamos se de trámite al descuento a las más de 200 colonias que al día de hoy reciben agua sucia o contaminada y queremos que se les haga el descuento de 100% y creemos que es algo urgente y queremos que llame a la Comisiòn de Hacienda a sesionar. Muchas gracias”, indicó Itzul Barrera.

Sin embargo, en la sesión no estuvo presente la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, quien preside la Comisión de Hacienda. Ante ello, la legisladora del PAN, Claudia Murguía, explicó que la Comisiòn de Hacienda podría reunirse al estar presentes la mayoría de los legisladores, a fin de votar el dictamen respectivo y luego presentarlo a votación en el pleno del Congreso, petición a la que se sumó el legislador de Hagamos, Enrique Velazquez.

“Le pedimos a la presidenta corroborar si tomó asistencia (la diputada Gabriela Cárdenas) y si no estuviera ella presente en el entendido de que el reglamento nos podría autorizar, a que estando aquí la mayoría, bajo instrucción de la Mesa Directiva, la Comisión pudiera sesionar”, dijo Murguía.

La sesión del Congreso entró en receso y es posible que este jueves se reúna la Comisión de Hacienda para abordar el tema y votar la iniciativa.

El tema es urgente y debe votarse en lo inmediato, subrayó Claudia Murguía, quien dijo que el descuento de 100 en el SIAPA se aplicaría para lo que resta de este año.